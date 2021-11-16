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вторник, 16 ноября 2021 16:25

"Місячний сюр - сонячний блюз". Пивоваров потанцевал в сюрреалистическом мире нового клипа
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Певец Артем Пивоваров выпустил клип к песне "Міраж"
Фото: предоставлено пиар-агентом артиста
Певец Артем Пивоваров выпустил клип к песне "Міраж"
Певец Артем Пивоваров выпустил клип к песне "Міраж"
Певец Артем Пивоваров выпустил клип к песне "Міраж"
Певец Артем Пивоваров выпустил клип к песне "Міраж"

Артист Артём Пивоваров выпустил украинскую версию клипа на сингл "Мираж". В видеоработе показали построенные локации, анимированные фрагменты и жонглирование едой.

Ролик переносит зрителей в сюрреалистический мир. Режиссером выступил Тарас Голубков совместно с Inakshe Production. В съемках принял участие украинский чемпион по жонглированию колец Даниил Лысенко.

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"История о путеводстве каждого. При всех нелегких ситуациях нужно не отчаиваться и смотреть не вниз, а поднять свой взгляд вверх и увидеть ее. А она, в свою очередь, обязательно "позвонит" и даст все нужные ответы", - поделился Голубков.

Артист Артем Пивоваров представил трек "Мираж". Его выпустили на двух языках - украинском и русском. Эта песня является историей о незабываемом путешествии в мир мечтаний и фантазий. Там спутница звезда, которая направляет к заветной цели.

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