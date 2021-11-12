Пивоваров выпустил сингл о мечтателях на двух языках

Артём Пивоваров выпустил песню "Мираж". Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Артист Артем Пивоваров представил трек "Мираж". Его выпустили на двух языках - украинском и русском.

Эта песня является историей о незабываемом путешествии в мир мечтаний и фантазий. Там спутница звезда, которая направляет к заветной цели.

"Наша песня о мечтателях, людях, которые не ограничивают себя в фантазиях. Желаю вам после прослушивания этой композиции стать именно таким человеком и улететь с нами в этот удивительный мир", - поделился певец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звездная легкоатлетка снялась в клипе "Антитіл" на песню из будущего альбома

Исполнитель Артем Пивоваров и фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка презентовали дуэтную песню "Романс". 17 сентября певцы выпустили не только трек, но и клип к нему. Композицию написали по мотивам стихотворения шестидесятника Николая Винграновского.