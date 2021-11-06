Вслед за Лорак и Повалий: Лобода после выступлений в РФ заявила о "любви" к Украине

Лобода во время выступления в российском Сочи, август 2019 года.

Артистка Светлана Лобода, которая во время российской военной агрессии годами выступала в РФ, заявила, что "любит и переживает" за Украину.

Об этом она сказала в интервью Марии Ефросининой в прошлую пятницу.

Лобода заявила, что вернулась в Украину, "потому что я люблю эту страну".

"Потому что я за нее переживаю. Потому что здесь моя семья", - заявила.

"Так нечестно", - додала.

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Лобода, которая четыре года не давала сольных концертов в Украине, пожаловалась, что ее "преследовали".

В то же время сказала, что в Украине "дает много корпоративов".

Лобода известна тем, что выступала в Кремле в 2018 году. Летом этого года в Москве сказала о российской "Премии МУЗ-ТВ" - "это лучшая премия нашей страны".

На этой неделе СМИ сообщили, что артистка прилетала чертарем из Москвы на празднование дня рождения Павла Фукса, находящегося под санкциями СНБО.

На прошлой неделе Таисия Повалий с мужем продюсером Игорем Лихутой пожаловались на "травлю" в Украине. Ани Лорак, которая во время российской агрессии выступала на концерте для военно-морского флота РФ, заявила, что в Украине в отношении нее есть "политический заказ".