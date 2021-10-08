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пятница, 08 октября 2021 14:05

"Есть политический заказ" - Лорак впервые прокомментировала ее бойкот в Украине
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Исполнительница 42-летняя Аня Лорак, которая регулярно выступает в России, впервые за семь лет прокомментировала протесты против нее в Украине.

Лорак сказала, что ей хватает любви, поэтому может ее дарить. Скандальная артистка назвала себя птичкой, которой нужно много места, чтобы летать, в интервью программе "ЖВЛ".

"Я дерево любви, поэтому я могу нести только любовь. Я уже не знаю, что такого можно написать, чтобы меня обидеть. Потому что все это - суета сует. Мне бояться нечего. В один момент мне было тесно в Украине. Я поняла - здесь я достигла уже всего. Когда привезла серебро с Евровидения. И я хочу в мир. Поэтому мы начали развивать различные территории. И гастролировать. И расширять. Потому что птица требует больше места, чтобы летать. А крылья у меня росли", - рассказала певица.

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Впервые с 2014-го Лорак дала два концерта в Украине летом в этом году. А недавно представила украиноязычную песню. Травлю в Украине и семилетнюю паузу в выступлениях исполнительница связывает с "политическим заказом от определенных лиц".

"Я остановилась давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический от определенных лиц. А участвовать в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому, когда заказчики немного отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты" , - заверила она.

Исполнительница Аня Лорак, которая регулярно выступает в России, впервые за семь лет прокомментировала свою травлю в Украине
Фото: instagram.com/anilorak
Исполнительница Аня Лорак, которая регулярно выступает в России, впервые за семь лет прокомментировала свою травлю в Украине
Скандальная артистка назвала себя птичкой, которой нужно много места, чтобы летать
Лорак добавила, что ей до сих пор обидно, что в сложное для нее время никто из украинских певцов, политиков или бизнесменов ее не поддержал
Лорак добавила, что ей до сих пор обидно, что в сложное для нее время никто из украинских певцов, политиков или бизнесменов ее не поддержал

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Журналистка спросила, кто стоит за этим, по мнению артистки.

"Могу только догадываться, что где-то в углу стоит зависть. Не парня, потому что парням я нравлюсь. Девушки. Мне так интуитивно кажется. Девушка говорит: "Я так же хочу". Кто-то постоянно хочет что-то об Ани Лорак написать. Какую такую ​​информацию. Наверное, есть какие-то интересы", - сказала певица.

Лорак добавила, что ей до сих пор обидно, что в сложное для нее время никто из украинских певцов, политиков или бизнесменов ее не поддержал. И она не понимает, почему одних артистов, которые ездили в России, не травили на родине, а другим не давали работать.

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"Этот пример, пожалуй, моя история, будет когда-то изучаться. Потому что я первый человек, пострадавший в таких непростых отношениях. Первой удар приняла я. А потом были другие исполнители. А потом начались ситуации - двойные стандарты. Одни ездили. А вторые не могли. Кто это решал? Кто писал эти списки?" - сказала она.

Украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, захейтили за украиноязычную песню "Бачила" и обвинили в плагиате.

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