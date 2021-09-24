"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню

Ани Лорак выпустила песню на украинском языке. Фото: @anilorak

Украинскую певицу 42-летнюю Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, захейтили за украиноязычную песню "Бачила" и обвинили в плагиате.

Звезда опубликовала тизер клипа на новый трек в Instagram.

На видео видно, как Лорак лежит в длинном платье цвета хаки в лодке. Рядом с лодкой - девушки в белых нарядах. Вокруг разбросаны венки.

Пользователи сети нашли сходство нового клипа Лорак с видео певицы Ирины Билык на песню "Я плыву", которая вышла в 1997 году.

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"Идея у Билык позаимствована", "Похоже на клип Ирины Билык", "А свое придумать не смогла?", "Плагиат".

Также в комментариях подчеркнули, что Лорак таким образом показала, что хочет вернуться в Украину.

"Вспомнила об Украине?", "Назад просится", "Язык наконец родной вспомнила", "Подлизывается к нам".

Артистка 42-летняя Ани Лорак выступила на "Новой волне" в Сочи в РФ. Накануне, 16 и 17 августа, провела концерты в Одессе. На фестивале Лорак поделилась с журналистами, что осенью выпустит альбом, в котором будет и украиноязычная песня.