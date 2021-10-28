Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"

Повалий рукоплескала антиукраинской пропаганде на кремлевском телеканале "Россия 1".

Певица Таисия Повалий с мужем продюсером Игорем Лихутой пожаловались на травлю в Украине.

Об этом сообщает "ТСН".

"Мы уезжали работать, потому что были вынуждены. Тогда и проблемы начались, и люди искоса смотрели на границе - всех же настроили, что я враг. Мне было некомфортно нигде - ни в аэропорту, ни в самолете. Я в своей стране, а мне некомфортно", - сказала Повалий.

А сын исполнительницы вспомнил, как Лихута получал гневные письма по электронной почте, где артистку называют "продажной".

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Лихута заявил, что не понимает, почему к Повалий такое отношение и почему отменили ее концерты.

"Это незаслуженно. Ты ничего плохого не сделал, ни одного закона страны не нарушил, ни одного плохого слова о своей Родине в эфирах ни одного телеканала и радиостанции не сказал. Какие к тебе могут быть претензии? Почему у тебя запрет на профессию дома, в Украине?", - сказал муж певицы.

Таисия Повалий в 2012 году баллотировалась в Верховную Раду вторым номером Партии регионов. В мае 2014 вышла из фракции. В настоящее время артистка выступает с концертами за рубежом, в том числе в России.

В прошлом году в сети появилось видео, на котором Таисия Повалий аплодирует на кремлевском "Голубом огоньке". В это время в эфире российского телеканала в пропагандистской манере "высмеивали" украинцев.

Певица Ани Лорак, которая во время российской агрессии выступала на концерте для военно-морского флота РФ, заявила, что в Украине касательно нее есть "политический заказ".