Зеленского с украинцами унижал путинский канал. Повалий аплодировала

Украинцев и в частности президента Украины Владимира Зеленского в кремлевской пропагандистской манере "высмеивали" на телеканале "Россия 1" в Москве.

Это сделали на тамошнем "Голубом огоньке" в новогоднюю ночь.

Телеведущий Андрей Малахов предложил "заглянуть к соседям на огонек", имея в виду Украину, сообщает "Обозреватель"

После этого на сцену вышли братья Пономаренко и Николай Бандурин в украинских национальных костюмах. Они попытались спеть на ломаном украинском. "Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги", - спели Пономаренки.

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После на сцену вышел уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого называют двойником Зеленского, и издевательское пение продолжилось.

В кадре этому аплодировала и смеялась певица из Украины Таисия Повалий.

Также на пропагандистском "Огоньке" были артисты Светлана Лобода, Ани Лорак и София Ротару.

Кроме того со "сценки" смеялся путинский пропагандист Борис Корчевников, который осенью прошлого года щеголял фото из Киева, в частности на Крещатике.

"Думаю, что Зеленскому надо больше приветствовать Путина с Новым годом и записывать для украинцев видеообращение на тему "какая разница" и "мирись мирись мириси и больше не дерись", потому-то украинцев вместе с президентом недостаточно унижают.

Я не знаю, что они должны сделать, чтобы к Вове дошло, что следует прекратить выращивать чернь, а наконец взяться за формирование народа", - пишет в Facebook проект "Рагу.лі" журналистки Татьяны Мыкытенко.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента РФ Владимира Путина "с праздниками". Об этом сообщал Офис президента.