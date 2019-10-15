"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа

Кремлевский пропагандист и доверенное лицо президента РФ Владимира Путина Борис Корчевников, который поддерживает аннексию Россией Крыма, разгуливает по центру Киева.
Соответствующие сообщения он разместил в Instagram.
Пропагандист опубликовал фото в компании нардепа, бывшего "регионала" Андрея Деркача и протоиереся Российской православной церкви, известного по телешоу "Голос страны" Александра Клименко.
Корчевников является гендиректоректором российского православного телеканала "Спас".
На фоне Киево-Печерской лавры он заявляет: "Уже почти год мы вместе с вами восстанавливаем два собора. Хочу сказать вам об этом здании. Это очень старая больница, когда-то в ней бывали еще наши цари. Мы хотим, чтобы здесь снова была монастырская больница, как это было раньше".
Появление Корчевникова в столице вызвало возмущение в соцсетях.
"Конец эпохи достоинства?
Вот мы и дождались в Украине одного из самых отвратительных открытых пропагандистов Путина и "русского мира". Ведущего ток-шоу на телеканале страны-агрессора "расия 1". Вот прямо после Дня защитника Украины он - в Киеве. Записывает видео в центре нашей столицы.
Нравится? "Поздравляю" всех нас с такими "положительными" изменениями.
Отдельные "поздравления" и "благодарность" адресуем Государственной пограничная служба Украины и Службе безопасности Украины. Они "молодцы". Вместе "празднуем", - пишет в Facebook журналист Айдер Муждабаев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баканов готовит "самую масштабную реформу" СБУ
Комментарии