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вторник, 15 октября 2019 16:36

"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
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В компании нардепа Деркача.
Кремлевский пропагандист и протоиерей РПЦ.

Кремлевский пропагандист и доверенное лицо президента РФ Владимира Путина Борис Корчевников, который поддерживает аннексию Россией Крыма, разгуливает по центру Киева.

Соответствующие сообщения он разместил в Instagram.

Пропагандист опубликовал фото в компании нардепа, бывшего "регионала" Андрея Деркача и протоиереся Российской православной церкви, известного по телешоу "Голос страны" Александра Клименко.

Корчевников является гендиректоректором российского православного телеканала "Спас".

На фоне Киево-Печерской лавры он заявляет: "Уже почти год мы вместе с вами восстанавливаем два собора. Хочу сказать вам об этом здании. Это очень старая больница, когда-то в ней бывали еще наши цари. Мы хотим, чтобы здесь снова была монастырская больница, как это было раньше".

Появление Корчевникова в столице вызвало возмущение в соцсетях.

"Конец эпохи достоинства?

Вот мы и дождались в Украине одного из самых отвратительных открытых пропагандистов Путина и "русского мира". Ведущего ток-шоу на телеканале страны-агрессора "расия 1". Вот прямо после Дня защитника Украины он - в Киеве. Записывает видео в центре нашей столицы.

Нравится? "Поздравляю" всех нас с такими "положительными" изменениями.

Отдельные "поздравления" и "благодарность" адресуем Государственной пограничная служба Украины и Службе безопасности Украины. Они "молодцы". Вместе "празднуем", - пишет в Facebook журналист Айдер Муждабаев.

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15
октября

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