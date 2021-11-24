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Сломал руку и не вернулся в школу: как Пивоваров овладел музыкой без образования

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Сломал руку и не вернулся в школу: как Пивоваров овладел музыкой без образования
Артем Пивоваров поделился, как ему удалось овладеть музыкальными инструментами. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Певец Артем Пивоваров рассказал, как овладел музыкальными инструментами без соответствующего образования. Исполнителя называют "прорывом с нестандартным исполнением", а критики не решаются дать точное определение его стилю.

За кулисами шоу "Дети против звезд" на "Новом канале" Пивоваров рассказал, что первым его инструментом была гитара.

"Поскольку она была без струн, то именно на ней я и учился отбивать ритм", - поделился он.

Музыкальную школу певец так и не окончил.

"Всего лишь две недели ее посещал. Потому что сломал руку и больше на уроках не появлялся", - вспомнил мужчина.

Сейчас Пивоваров играет на четырех музыкальных инструментах: бас-гитаре, гитаре, клавишах, барабанах. За барабаны впервые сел в 19 лет на репетиции собственной группы, созданной в 14. Учился играть самостоятельно - просто смотрел, как это делают другие барабанщики.

"Дома сейчас имею мини-вариант установки - электронную. А еще есть целый набор инструментов: гитары, глюкофон, калимба, свирель, флейта, синтезаторы", - сказал Пивоваров.

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Также он увлекается азиатской культурой, особенно единоборствами, а себя называет музыкальным Брюсом Ли: считает, что его музыка обладает такой же энергией, что и боевой стиль мастера.

Артист Артём Пивоваров выпустил украинскую версию клипа на сингл "Мираж". В видеоработе показали построенные локации, анимированные фрагменты и жонглирование едой.

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