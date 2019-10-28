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понедельник, 28 октября 2019 15:39

Певица из Закарпатья выступила на российском шоу

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Певица из Закарпатья выступила на российском шоу
Рената выбрала для прослушиваний "Песню про рушник", известную также по первой строке "Рідна мати моя"

26-летняя уроженка Ужгорода Рената Штифель приняла участие в слепых прослушиваниях 8 сезона российского шоу "Голос страны", снимавшихся в Москве.

Видео ее выступления на территории страны-агрессора на днях появилось в сети и вызвало возмущение у пользователей.

Рената выбрала для прослушиваний "Песню про рушник", известную также по первой строке "Рідна мати моя". Девушка не скрывала, что приехала на шоу с Украины, и разговаривала со звездными судьями по-русски.

Ее выступление оценили все тренеры российского "Голоса страны", поэтому Рената Штифель прошла в следующий этап вокального проекта. Девушка выбрала команду Константина Меладзе.

В сети Рената назвала участие в российском проект - "важнейшим решением", которое кардинально изменит ее жизнь.

"Это, пожалуй, мое самое и важное решение, я точно знаю, что оно разделит мою жизнь на "до" и "после". Каким будет это "после", я пока не знаю. Единственное, что я сейчас точно чувствую, это то, что я не могу жить без музыки. Я хочу, чтобы моя музыка звучала и меня услышали! Это моя новая страница, мой путь и моя жизнь. Спасибо всем тем, кто рядом со мной, всем членам жюри и зрителям за такую ​​оценку " - поделилась Рената Штифель.

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Рената Штифель мечтала стать певицей с детства и посещала вокальные кружки. Родители отдали дочь в музыкальную школу. Рената была лауреатом украинских фестивалей и конкурсов, в частности, "Черноморские игры", "Наша Земля Украина", "Шаг к звездам". Вокалистка была финалисткой "Детское Евровидение-2008" и "Евровидение-2012". Однако покорить отечественный шоу-бизнес певице не удалось, поэтому она участвовала в международных шоу Ti Amo (Румыния), Сhildren's Eurostar (Словакия), "Х-фактор" (Казахстан).

Тренерские кресла в российском "Голосе страны-8" заняли артисты, которые поддерживают международную политику Кремля. Тренером шоу является скандальный Сергей Шнуров, который фигурирует в списке "Миротворца". А певица Полина Гагарина неоднократно была в Крыму после его оккупации и публично поддерживала решение Владимира Путина в отношении Украины.

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