Евровидение-2020: что будет с артистами, которые выступали в России

Участников Евровидения не будут преследовать через концерты на территории России. Фото: пресс-служба СТБ

Организаторы Евровидения-2020 ввели новые правила для участников конкурса - не проводить концертную деятельность на территории страны-агрессора.

Будут ли проверять наличие выступлений украинских артистов в России, рассказал глава правления НОТУ Зураб Аласания.

По словам мужчины, организаторы не имеют права запрещать певцам проводить концертную деятельность в России.

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"Мы не имеем никаких прав проверять это. В договоре есть подпись участников. Они знают, что осуществлять концертную деятельность на территории РФ или въезжать на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины нельзя было делать. Когда они подписывают этот договор, они понимают правила, вот и все", - прокомментировал Аласания.

Зураб заявил, что участникам необходимо принять условия конкурса, если они хотят участвовать в Нацотборе.

"Договор подписывается теми, кто попадает в финальную часть Нацотбора. Это будет опубликовано и у нас на Facebook-страницах, и на сайтах, а уж когда доходит до самого отбора, в полуфинале и финале - тогда уже возможными победителями подписывается этот договор", - рассказывал глава правления НСТУ

По словам Аласания, если победитель подпишет этот договор, а позже станет известно о его концертной деятельности на территории РФ, то он не будет юридически отвечать за это перед государством.

"Мы не имеем права преследовать артиста из-за концертов. Если это выяснится во время конкурса, он может быть дисквалифицирован. Если после - тогда никаких наказаний мы не можем предсказать. Это будет только социальная реакция", - подытожил Аласания.

Бельгия и Испания уже выбрали певцов, которые представят их страны на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.