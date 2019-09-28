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Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"

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Винник назвал Крым &quot;не нашим&quot;, а агрессию России на Донбассе &quot;непонятной войной&quot;
Винник оскандалился очередным заявлением.

Певец Олег Винник, который отметился появлением с пропутинскими российскими музыкантами, сделал очередное скандальное заявление.

Видео с ним опубликовал телеканал "СТБ".

Винник назвал агрессию России на Донбассе "непонятной войой, которая называется АТО".

Также Винник не захотел дать утвердительный ответ на вопрос о Крыме.

"Я не буду говорить, чей Крым", - заявил он. Винник назвал полуостров "не нашим на сегодняшний день".

"Есть факт и мы будем кричать, что наш?", - заявил скандальный певец и добавил: "Мы ничего не решаем".

Также Винник заявил: "За Крым не умер ни один солдат".

К слову, во время оккупации Крыма, когда российские военные захватывали украинские военные части в Симферополе, от огнестрельного ранения в сердце погиб украинский военный Сергей Кокурин.

Заявление Винника вызвало негативные комментарии в сети.

"Тупой ватник"

"Гнида и мразь"

"Езжай на передовую и скажи это бойцам !!! Я в шоке"

"Веник езжай к путину и вой там"

"Ему обидно... Ни один солдат не погиб за Крым..." что оно мелет ??? Может теперь "Волчица" откроются глаза. Пусть поедет на месяц на войну и посидит Алежка в окопе. Там увидит у нас война или "просто АТО". Чмо"

"Фу, а я еще хотела своей свекрови покупать билет на его концерт в Киеве! Теперь нет!"

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Олег Винник присоединился к россиянам, сторонникам Путина во флэшмобе за "мир без войны и насилия".

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