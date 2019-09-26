Винник присоединился к сторонникам Путина в акции "за мир"

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Певец Олег Винник присоединился к русским в флэшмобе за "мир без войны и насилия". Он называется #ВСЕММИР, запустил его группа "МИР519".

Кроме повелителя волчиц в флешмобе приняли участие Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Сосо Павлиашвили, Нонна Гришаева, Валерия, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов и другие российские звезды, а еще француженка Мирей Матье.

Пылкие призывы к миру в некоторых участников хорошо сочетаются с ранее озвучиваемые поддержкой политики Владимира Путина и аннексии Крыма.

"Мы, как и все артисты, которые поддержали нашу идею, уверены, что Музыка - это язык мира и согласия. Она единственная, и не важно, на каком континенте ты живешь, на каком языке разговариваешь, какой у тебя цвет кожи, мировоззрение, религия или социальный статус", - уверяют авторы флешмоба.

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После многочисленных требований активистов запланированный спектакль с Нонной Гришаевой в Одессе - отменили.