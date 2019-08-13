"В Россию не убегаю, а выезжаю" - Таисия Повалий не понимает, почему не может выступать в Украине

Таисия Повалий оправдовалась в сети. Фото: @tpovaliyofficial

Скандальная певица Таисия Повалий решила заступиться за себя из-за негатива, который получила в связи с планированием первого концерта в Украине за последние 5 лет.

Женщина написала эмоциональный пост в Instagram.

Повалий отметила, что никаких законов не нарушала.

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"Задолбала сплошная ложь вокруг моей персоны. В Крыму я не была. Крымчан с Днем России не приветствовала. Меня бы не впустили в Украину, где я живу все эти 5 лет. На гастроли в Россию не "убегаю", а выезжаю. Ни один закон я не нарушала. Не понимаю, почему мне, гражданке Украины, народной артистке Украины нельзя петь на родине?" - подписала публикацию певица.

По словам Таисии, тратить время на суды она не хочет, но, похоже, другого выхода у артистки нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 13 Авг 2019 в 5:49 PDT

Недавно певица Таисия Повалий сообщила поклонникам о своем юбилейный концерт, который состоится в Киеве. За последние 5 лет это первое выступление, который артистка хочет провести в Украине.