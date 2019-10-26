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суббота, 26 октября 2019 11:07

Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами

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Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Маргарита Паша будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс мира", который состоится в декабре в Лондоне. Фото: Цензор. НЕТ

Крым принадлежит всем людям, считает мисс Украина-2019 Маргарита Паша.

"Считаю, что Крым - всех людей. Вся территория Земли принадлежит нам - людям. Все. Это мое мнение", - заявила Паша журналистам "Радіо свободи".

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Добавила, что в Феодосии проживает ее сестра. Сама же Маргарита любит Ялту, Фарос. Часто отдыхала там, когда была ребенком.

"Крыму желаю только процветания", - резюмировала Маргарита Паша.

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Украина" 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке для передачи "Світське життя". Ее разговор не вышел в эфир. По этому поводу разгорелся спор в Instagram.

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