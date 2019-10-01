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вторник, 01 октября 2019 11:51

Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
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Маргарита Паша попала в языковой скандал.
Фото: @margoritapasha
Маргарита Паша попала в языковой скандал.
Маргарита Паша попала в языковой скандал.
Маргарита Паша попала в языковой скандал.
Маргарита Паша попала в языковой скандал.

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Украина" 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша попала в громкий языковой скандал.

Перепалка произошла после Insta-stories телеведущей Кати Осадчей, которая брала интервью у победительницы для передачи "Светская жизнь".

В публикации Осадчая отметила, что Паша отказалась общаться на украинском языке, поэтому интервью не выйдет в прямой эфир.

Маргарита решила написать пост в Instagram, в котором объяснила свою позицию по этому поводу.

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"Я хочу поставить точку в этом искусственно вами раздутом скандале по поводу украинского языка и моего отношения к нему. Официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языке являются абсолютной ложью. Я хорошо владею обоими языками. В случае с интервью для Екатерины Осадчей - в этот день я отказалась его давать по единственной причине - плохое самочувствие и переутомление", - прокомментировала Паша.

По словам Мисс Украина, ежедневно победительница просыпается в четыре утра и с 6:00 посещает утренние шоу, дает интервью, участвует в фотосессиях и является гостьей многочисленных мероприятий.

"Сейчас у меня нет времени на сон, нет времени на саму себя. Сейчас я вся отдана работе для моей страны и ее народа. Поэтому искренне прошу понять, что я такой же человек, как и вы. У меня также есть свои чувства и эмоции. В конце концов, у меня есть мой организм, который уже едва выдерживает те нагрузки, которые рухнули на него. Прежде чем вешать на людей ярлыки, подумайте о последствиях", - подытожила победительница.

Пользователи сети неоднозначно приняли пост Маргариты.

"Чтобы быть собой в шоу-бизнесе, нужно быть сильным духом", "Не думаю, что "переутомление" как-то влияет на родной язык", "Похоже на ничтожное оправдание", "Какая-то пошлая, это не наша мисс, а потрепанная женщина", "Я надеялся , что мир услышит нашу мисс на украинском языке", "Все правильно сказала, так их - украинских нацистов".

24-летняя Маргарита Паша из Харькова 12 сентября победила в конкурсе "Мисс Украина-2019". Получила 400 тыс грн. и право представлять страну на международном конкурсе "Мисс мира", который состоится в декабре в Лондоне.

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01
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