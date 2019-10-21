"Отобрать и обоср*ть" - Maruv прокомментировала новые правила Евровидения

Maruv поделилась своей точкой зрения по поводу Евровидения. Фото: @maruvofficial

Скандальная украинская певица Maruv прокомментировала новые правила отбора на Евровидение-2020.

Звезда довольно скептически относится к нововведениям, сообщило издание "КП в Украине".

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Согласно новым правилам, представлять Украину на песенном конкурсе не могут те исполнители, которые выступали на территории России после 2014 года.

Именно пз-за концертов в РФ Maruv не поехала на Евровидение в прошлом году.

"Я считаю, что это плохо для самого конкурса, для развития музыки и в целом для творческой личности. Жителей планеты Земля и так слишком много всего разъединяет: языки, цвет кожи, вера или политические взгляды, музыка осталась единственной экологической силой, которая нас объединяет, и даже это у нас хотят отобрать и обоср*ть. Очень печально", - прокомментировала Maruv.

Украинская певица MARUV опубликовала фото, где она позирует в рубашке поверх латексного костюма на концерте в Беларуси.