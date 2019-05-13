Певица Barabanova следует традициям Рики Мартина и Дуа Липы

Певица Юлия Барабанова 15 мая споет национальный гимн на финале Кубка Украины по футболу. Трофей разыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье. В этом году Запорожье впервые примет финал Кубка Украины. Ранее финальные поединки проходили в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Сумах, Полтаве и Львове.
Из песни "El rock del mundial", которой впервые в 1962 году чилийская группа Los Ramblers открыла футбольный матч, начался тренд на исполнение гимна известными музыкантами. В свое время на открытие матча приглашали Элвиса Пресли, легендарных The Stone Roses, Рики Мартина, Шакиру, Дженнифер Лопес, Дуа Липу.
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"Я очень благодарна судьбе за такой подарок и шанс выступить перед огромной аудиторией. Я не фанатка футбола, и когда я нахожусь среди болельщиков, конечно, меня захватывают эмоции. На самом деле, я очень волнуюсь, должен оправдать надежду зрителей и слушателей. Это большая честь открывать футбольный матч и петь гимн Украины", - комментирует Юлия.
Напомним, Юлия Барабанова недавно выпустила новый трек "Весна" и готовится к выходу нового клипа с известным украинским режиссером Виктором Скуратовским. До того, ее сингл на песню "Diva" попал в ТОП-40 лучших хитов Украины и собрал более 20 000 поисков в Shazam.
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