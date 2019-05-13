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понедельник, 13 мая 2019 21:33

Певица Barabanova следует традициям Рики Мартина и Дуа Липы

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Автор: пресс-служба
  Юлия Барабанова 15 мая споет национальный гимн на финале Кубка Украины по футболу
Юлия Барабанова 15 мая споет национальный гимн на финале Кубка Украины по футболу

Певица Юлия Барабанова 15 мая споет национальный гимн на финале Кубка Украины по футболу. Трофей разыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье. В этом году Запорожье впервые примет финал Кубка Украины. Ранее финальные поединки проходили в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Сумах, Полтаве и Львове.

Из песни "El rock del mundial", которой впервые в 1962 году чилийская группа Los Ramblers открыла футбольный матч, начался тренд на исполнение гимна известными музыкантами. В свое время на открытие матча приглашали Элвиса Пресли, легендарных The Stone Roses, Рики Мартина, Шакиру, Дженнифер Лопес, Дуа Липу.

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"Я очень благодарна судьбе за такой подарок и шанс выступить перед огромной аудиторией. Я не фанатка футбола, и когда я нахожусь среди болельщиков, конечно, меня захватывают эмоции. На самом деле, я очень волнуюсь, должен оправдать надежду зрителей и слушателей. Это большая честь открывать футбольный матч и петь гимн Украины", - комментирует Юлия.

Напомним, Юлия Барабанова недавно выпустила новый трек "Весна" и готовится к выходу нового клипа с известным украинским режиссером Виктором Скуратовским. До того, ее сингл на песню "Diva" попал в ТОП-40 лучших хитов Украины и собрал более 20 000 поисков в Shazam.

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