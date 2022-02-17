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четверг, 17 февраля 2022 21:24

"Песня – объединяет!": состоялась музыкальная премия "Украинская песня года 2021"
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Грандиозная церемония вручения наград Национальной музыкальной премии "Украинская песня года 2021" состоялась 16 февраля во дворце "Украина". Главная концертная площадка давно не видела такого количества звезд и зрителей. Перед началом шоу легенды украинской сцены и молодые артисты прошлись по красной дорожке, демонстрируя свои яркие образы: Тина Кароль, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Настя Каменских (NK), Верка Сердючка, Сергей Бабкин, Таюнэ, Павел Зибров и Анна Тринчер, Артем Пивоваров, Анна Буткевич, Gena VITER, Alina Poplavska, Мята, группы "Mozgi", "Kazka", "Антитела", а также Михаил Поплавский и Олег Винник, объединившие свои усилия ради совместного проекта "Украинская песня года".

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»
 

"Юбилейная (1991-2021 гг.) национальная музыкальная премия "Украинская песня года", приуроченная к 30-летию независимости Украины. Сегодня мы награждаем лучших исполнителей страны, создающих уникальную украинскую музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире, кто своим многолетним творчеством с национальными традициями, этникой, любовью к родному краю и музыке, стал легендой и примером для многих поколений. Украинцы – самая поющая нация в Европе!" – отметил автор идеи, генеральный продюсер, владелец ТМ "Украинская песня года" Поплавский.

Его поддержал Винник и добавил, что проект такого масштаба – уникальный и единственный в Украине.

"Я благодарен, что причастен к этому проекту. Это так круто собрать на одной сцене самые лучшие песни за 30 лет. Я хочу, чтобы эта премия была всегда. Счастлив, что современные украинские артисты, рок-певцы , рэперы, представители разных жанров продолжают украинскую песню. Артисты искренне передают свои чувства на родном языке, делают это стильно, современно. Пусть преуспевает "Украинская песня года"! Это так круто – иметь в своей стране, на своей земле такую премию", – сказал Винник. На сцене он представил премьеру песни "Белая голубка".

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»
 

Специально для церемонии построили высокотехнологичную сцену-трансформер в виде лестницы. В оформлении впервые использовали мировую новинку – систему MADRIX, огромные светодиодные LED-экраны, лазерное и световое шоу. Каждый номер отличался уникальной постановкой. Режиссером этого масштабного действа в очередной раз стала выпускница КНУКиИ Катя Царик. Кстати, на сцене в этот вечер было много звездных выпускников вуза. Ведущий церемонии Григорий Решетник, развлекавший зрителей вместе с Лилией Ребрик, уже преподает в Университете культуры.

Неожиданная пара ведущих Поплавский и Кароль поражали оригинальными шутками, теплым общением со зрителями и искренностью.

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»
 

Поп-дива несколько раз выходила на сцену, меняя яркие сексуальные платья, и сорвала овации своим выступлением. Особенно актуально прозвучала ее песня "Свободная". Певица получила награду в номинации "Легенда украинской песни".

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»
 

"Можно много скитаться по миру, но в один прекрасный момент понимаешь, что ты действительно любишь. Все зависит от нас, мы – сильная нация, которая может сделать себя сама и быть счастливой", – произнесла Кароль со сцены.

Награду "Легенда украинской песни" получили Наталья Могилевская, Олег Винник, Михаил Поплавский, Верка Сердючка, Ирина Билык.

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»
 

Могилевская исполнила попурри, которое впервые представила на концерте ко Дню Независимости на "Олимпийском". Певица прервала свой отпуск и вернулась в Украину. Говорит, что не может спокойно отдыхать где-нибудь далеко. Могилевская считает, что сейчас все должны поддерживать друг друга и верить в лучшее, потому убрала из своего репертуара грустные песни.

"Оставила только радостные, легкие, приятные композиции, чтобы поднять людям настроение. И мне очень приятно знать, что я не только подруга Михаила Поплавского, но и преподаватель его университета. То, что он делает для Украины, очень важно. На его мероприятиях всегда представлены три-четыре поколения артистов. Это и открытие новых имен, и уважение к легендам эстрады. Он объединяет современность и традиции, развивает украинский шоу-бизнес", – поделилась Могилевская за кулисами.

Непревзойденная Верка Сердючка сорвала аплодисменты одним лишь появлением на сцене и порадовала зрителей премьерой – первой за 20 лет украиноязычной песней "Есть предложение".

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»
 

"Михаил Михайлович – один из немногих в нашей стране, кто действительно в течение многих лет популяризирует украинскую песню, преподносит ее к новым высотам. Благодаря ему на телевидении появилось много проектов, где артисты исполняют композиции на родном языке, и это заслуживает большого уважения. Я счастлива и горда тем, что получила награду в этом проекте как легенда украинской песни", – подчеркнула Сердючка.

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»
 

В номинации "Гордость украинской песни" победителями стали группа "MOZGI", которая вместе с Потапом исполнила казацкое попурри. Настю Каменских (NK) наградили за хит "Чувства". Певица поразила новой лирической песней и невероятной постановкой номера. Его зрители впервые увидят в телетрансляции.

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»
 

Павел Зибров и Анна Тринчер зажигали дуэтом с песней "БАБОЧКИ\ПЧЕЛЫ". Как рассказал народный артист, ему интересно сотрудничать с молодыми исполнителями, перенимать современные тренды и делиться опытом.

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»
 

"Хорошо, что наш шоу-бизнес развивается, хорошо, что есть, кого учить и кому передавать украинскую песню", – добавил народный артист.

Группа "Антитела" получила награду за исполнение песни "Стань". "Если мы вместе в такой день, в хорошем настроении, сильны и улыбчивы, все у нас будет хорошо", – сказал солист Тарас Тополя.

"KAZKA" номинировали за исполнение песни "Мята", а DZIDZIO – за "Маричку".

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»
 

Награды в номинации "Надежда украинской песни" получили популярные молодые исполнители: Wellboy за исполнение песни "Вишни", Артем Пивоваров ("Мираж"), Сергей Бабкин ("Она знает"), Анна Буткевич ("Грех имею"), Таюнэ ("Похожа на цветок"), Gena VITER и группа "ЯНЦА" ("Поляна"), Мята ("КРАСКИ"), Alina Poplavska ("Снова твоя").

Как акцентировали организаторы премии – Михаил Поплавский и Олег Винник – главной целью является популяризация украинской песни и украиноязычных артистов: как легенд отечественной эстрады, так и молодых и перспективных исполнителей, а также поэтов и композиторов.

Фото: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

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"Украинская песня – это то, что нас объединяет, это наша душа и сила. Песней признаются в любви, прославляют красоту своей страны, поднимают боевой дух. Сегодня, как никогда, нам нужно поддерживать свое, вдохновлять молодежь. И я делаю все для того, чтобы украинская песня была модной, современной, чтобы звучала по всему миру. В каждой песне – история нашей страны, ее традиции, стремление к самоопределению, любовь к родному краю, оптимизм и вера в великое будущее Украины. Я счастлив, что сегодня на сцене звучат легендарные песни талантливых украинских композиторов и поэтов-песенников, которые писали и пишут об Украине и для Украины. Без собственной песни, языка и культуры нет нации. Держим вместе украинскую волну! Слава Украине!" – сказал Поплавский. На сцене он поразил новыми постановками на свои хиты "Счастье есть" и "Обреченный на любовь".

В День единения, впервые отмечаемый в Украине, артисты подарили зрителям яркий праздник, надежду в будущее.

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