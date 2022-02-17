"Песня – объединяет!": состоялась музыкальная премия "Украинская песня года 2021"

Грандиозная церемония вручения наград Национальной музыкальной премии "Украинская песня года 2021" состоялась 16 февраля во дворце "Украина". Главная концертная площадка давно не видела такого количества звезд и зрителей. Перед началом шоу легенды украинской сцены и молодые артисты прошлись по красной дорожке, демонстрируя свои яркие образы: Тина Кароль, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Настя Каменских (NK), Верка Сердючка, Сергей Бабкин, Таюнэ, Павел Зибров и Анна Тринчер, Артем Пивоваров, Анна Буткевич, Gena VITER, Alina Poplavska, Мята, группы "Mozgi", "Kazka", "Антитела", а также Михаил Поплавский и Олег Винник, объединившие свои усилия ради совместного проекта "Украинская песня года".

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

"Юбилейная (1991-2021 гг.) национальная музыкальная премия "Украинская песня года", приуроченная к 30-летию независимости Украины. Сегодня мы награждаем лучших исполнителей страны, создающих уникальную украинскую музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире, кто своим многолетним творчеством с национальными традициями, этникой, любовью к родному краю и музыке, стал легендой и примером для многих поколений. Украинцы – самая поющая нация в Европе!" – отметил автор идеи, генеральный продюсер, владелец ТМ "Украинская песня года" Поплавский.

Его поддержал Винник и добавил, что проект такого масштаба – уникальный и единственный в Украине.

"Я благодарен, что причастен к этому проекту. Это так круто собрать на одной сцене самые лучшие песни за 30 лет. Я хочу, чтобы эта премия была всегда. Счастлив, что современные украинские артисты, рок-певцы , рэперы, представители разных жанров продолжают украинскую песню. Артисты искренне передают свои чувства на родном языке, делают это стильно, современно. Пусть преуспевает "Украинская песня года"! Это так круто – иметь в своей стране, на своей земле такую премию", – сказал Винник. На сцене он представил премьеру песни "Белая голубка".

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

Специально для церемонии построили высокотехнологичную сцену-трансформер в виде лестницы. В оформлении впервые использовали мировую новинку – систему MADRIX, огромные светодиодные LED-экраны, лазерное и световое шоу. Каждый номер отличался уникальной постановкой. Режиссером этого масштабного действа в очередной раз стала выпускница КНУКиИ Катя Царик. Кстати, на сцене в этот вечер было много звездных выпускников вуза. Ведущий церемонии Григорий Решетник, развлекавший зрителей вместе с Лилией Ребрик, уже преподает в Университете культуры.

Неожиданная пара ведущих Поплавский и Кароль поражали оригинальными шутками, теплым общением со зрителями и искренностью.

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

Поп-дива несколько раз выходила на сцену, меняя яркие сексуальные платья, и сорвала овации своим выступлением. Особенно актуально прозвучала ее песня "Свободная". Певица получила награду в номинации "Легенда украинской песни".

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

"Можно много скитаться по миру, но в один прекрасный момент понимаешь, что ты действительно любишь. Все зависит от нас, мы – сильная нация, которая может сделать себя сама и быть счастливой", – произнесла Кароль со сцены.

Награду "Легенда украинской песни" получили Наталья Могилевская, Олег Винник, Михаил Поплавский, Верка Сердючка, Ирина Билык.

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

Могилевская исполнила попурри, которое впервые представила на концерте ко Дню Независимости на "Олимпийском". Певица прервала свой отпуск и вернулась в Украину. Говорит, что не может спокойно отдыхать где-нибудь далеко. Могилевская считает, что сейчас все должны поддерживать друг друга и верить в лучшее, потому убрала из своего репертуара грустные песни.

"Оставила только радостные, легкие, приятные композиции, чтобы поднять людям настроение. И мне очень приятно знать, что я не только подруга Михаила Поплавского, но и преподаватель его университета. То, что он делает для Украины, очень важно. На его мероприятиях всегда представлены три-четыре поколения артистов. Это и открытие новых имен, и уважение к легендам эстрады. Он объединяет современность и традиции, развивает украинский шоу-бизнес", – поделилась Могилевская за кулисами.

Непревзойденная Верка Сердючка сорвала аплодисменты одним лишь появлением на сцене и порадовала зрителей премьерой – первой за 20 лет украиноязычной песней "Есть предложение".

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

"Михаил Михайлович – один из немногих в нашей стране, кто действительно в течение многих лет популяризирует украинскую песню, преподносит ее к новым высотам. Благодаря ему на телевидении появилось много проектов, где артисты исполняют композиции на родном языке, и это заслуживает большого уважения. Я счастлива и горда тем, что получила награду в этом проекте как легенда украинской песни", – подчеркнула Сердючка.

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

В номинации "Гордость украинской песни" победителями стали группа "MOZGI", которая вместе с Потапом исполнила казацкое попурри. Настю Каменских (NK) наградили за хит "Чувства". Певица поразила новой лирической песней и невероятной постановкой номера. Его зрители впервые увидят в телетрансляции.

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

Павел Зибров и Анна Тринчер зажигали дуэтом с песней "БАБОЧКИ\ПЧЕЛЫ". Как рассказал народный артист, ему интересно сотрудничать с молодыми исполнителями, перенимать современные тренды и делиться опытом.

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

"Хорошо, что наш шоу-бизнес развивается, хорошо, что есть, кого учить и кому передавать украинскую песню", – добавил народный артист.

Группа "Антитела" получила награду за исполнение песни "Стань". "Если мы вместе в такой день, в хорошем настроении, сильны и улыбчивы, все у нас будет хорошо", – сказал солист Тарас Тополя.

"KAZKA" номинировали за исполнение песни "Мята", а DZIDZIO – за "Маричку".

Автор: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

Награды в номинации "Надежда украинской песни" получили популярные молодые исполнители: Wellboy за исполнение песни "Вишни", Артем Пивоваров ("Мираж"), Сергей Бабкин ("Она знает"), Анна Буткевич ("Грех имею"), Таюнэ ("Похожа на цветок"), Gena VITER и группа "ЯНЦА" ("Поляна"), Мята ("КРАСКИ"), Alina Poplavska ("Снова твоя").

Как акцентировали организаторы премии – Михаил Поплавский и Олег Винник – главной целью является популяризация украинской песни и украиноязычных артистов: как легенд отечественной эстрады, так и молодых и перспективных исполнителей, а также поэтов и композиторов.

Фото: Пресс-служба Музыкальной премии «Украинская песня года»

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"Украинская песня – это то, что нас объединяет, это наша душа и сила. Песней признаются в любви, прославляют красоту своей страны, поднимают боевой дух. Сегодня, как никогда, нам нужно поддерживать свое, вдохновлять молодежь. И я делаю все для того, чтобы украинская песня была модной, современной, чтобы звучала по всему миру. В каждой песне – история нашей страны, ее традиции, стремление к самоопределению, любовь к родному краю, оптимизм и вера в великое будущее Украины. Я счастлив, что сегодня на сцене звучат легендарные песни талантливых украинских композиторов и поэтов-песенников, которые писали и пишут об Украине и для Украины. Без собственной песни, языка и культуры нет нации. Держим вместе украинскую волну! Слава Украине!" – сказал Поплавский. На сцене он поразил новыми постановками на свои хиты "Счастье есть" и "Обреченный на любовь". В День единения, впервые отмечаемый в Украине, артисты подарили зрителям яркий праздник, надежду в будущее.