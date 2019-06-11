Папарацци показали, как выглядит тело Бритни Спирс в реальной жизни

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс засветила неидеальную фигуру на пляже.

Фото во время отдыха на яхте сделали папарацци и выложили в сеть.

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На снимке Спирс одета в черно-желтое бикини. Фотография тела знаменитости отличается от тех снимков, которые она постит в Instagram.

Певица сразу же отреагировала и обратилась к подписчикам, которых удивила фотография.

"Люди всегда критикуют тех, кто фотошопит свою внешность на фото. Но ничего не говорят папарацци, которые делают со снимками селебрити то же самое", - подписала пост Бритни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 10 Июн 2019 в 7:00 PDT

Певица Бритни Спирс, которая недавно вышла из психиатрической больницы, удивила поклонников физической формой. Бритни похвасталась растяжкой и гибкостью.