Падчерица Аль Пачино засветила модельную фигуру в бикини

Модель Камила Морроне отдохнула в компании своего жениха Леонардо Диаприо и подруг в Сен-Тропе.

Дочь Люсии Сола, жены актера Аль Пачино, засветила модельные формы в бикини на яхте.

Впервые Камилу и звезду "Волка с Уолл-стритт" видели вместе в декабре, когда они выходили из ее дома.

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После этого пару замечали вместе на празднование дня рождения Элен Дедженнерис в Лос-Анджелесе, музыкальном фестивале Coachella и на концерте Эминема. Также вместе отправились на отдых с другом ДиКаприо, актером Тоби МакГвайером в январе.

Отец Каммилы бывший актер и модель Массимо Морроне, в 2009 ее мать стала жить с Аль Пачино.

Американский Vogue назвал Каммилу звездой "Instagram в 2016 года, после этого она стала одной из Victoria's Secret Pink.

ДиКаприо в прошлом крутил романы с такими моделями, как: Бар Рафаэлла, Тони Гарн, Ниной Агдал, Келли Рорбах и другими. Самые известные его отношения с моделью Жизель Бундхен, которая теперь замужем за Томом Брэди.