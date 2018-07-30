Дженнифер Лопес в крошечном бикини показала фигуру во всей красе

Певица Дженинфер Лопес отправилась на отдых со своим женихом спортсменом Алексом Родригесом. Пара загорала на Багамах.

Вместе с Лопес и Родригесом были их дети. Именно на этом курорте ранее отметили день рождения Лопес.

Звезда нарядилась в крошечное бикини, которое демонстрировало ее подтянутую фигуру.

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Ранее экс-невеста Родригеса заявила, что певица не будет долго встречаться с бейсболистом, потому что он ей изменяет.

Об этом рассказала в интервью National Enquirer.

Источник из окружения спортсмена опроверг данные слова.

Певица согласится выйти замуж за спортсмена, если он ее позовет. Сама же Дженнифер сказала, что им просто хорошо вместе и они не спешат оформлять отношения. На вопрос планируют ли они детей, Лопес ответила, что пока только весело проводит время вместе с любимым.

Дженнифер и Алекс имеют детей от предыдущих браков. Спортсмен имеет дочерей от Синтии Скуртис, с которой состоял в браке с 2002-2008 года. Дженнифер имеет сына и дочь от брака с певцом Марком Энтони, с которым находится в дружеских отношениях до сих пор.