Дженнифер Лопес в крошечном бикини показала фигуру во всей красе

Певица Дженинфер Лопес отправилась на отдых со своим женихом спортсменом Алексом Родригесом. Пара загорала на Багамах.
Вместе с Лопес и Родригесом были их дети. Именно на этом курорте ранее отметили день рождения Лопес.
Звезда нарядилась в крошечное бикини, которое демонстрировало ее подтянутую фигуру.
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Ранее экс-невеста Родригеса заявила, что певица не будет долго встречаться с бейсболистом, потому что он ей изменяет.
Об этом рассказала в интервью National Enquirer.
Источник из окружения спортсмена опроверг данные слова.
Певица согласится выйти замуж за спортсмена, если он ее позовет. Сама же Дженнифер сказала, что им просто хорошо вместе и они не спешат оформлять отношения. На вопрос планируют ли они детей, Лопес ответила, что пока только весело проводит время вместе с любимым.
Дженнифер и Алекс имеют детей от предыдущих браков.
Спортсмен имеет дочерей от Синтии Скуртис, с которой состоял в браке с 2002-2008 года. Дженнифер имеет сына и дочь от брака с певцом Марком Энтони, с которым находится в дружеских отношениях до сих пор.
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