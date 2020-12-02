Отдых на Марсе: Джамала растрогала сеть фотографиями детей

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала растрогала поклонников нежными фотографиями и трогательным видео из своего отдыха в Египте. Незабываемые мгновения артистка сохранила на своей странице в Instagram.

Джамала поделилась с подписчиков сообщениями, в которых говорится, что она вместе с сыновьями отдыхают на курорте Марса Алам.

Певица рассказала и даже показала видео, что в один из дней отдыха она встретила народную артистку Украины Нину Матвиенко.

"Никогда не была в городе Marsa Alam, хотя очень люблю Египет и неоднократно об этом говорила. А здесь приехала и на пустынном берегу встретила Нину Митрофановну Матвиенко! И еще и имею возможность с ней плавать. Когда бы такое было? "- написала Джамала.

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Также певица показала видео, где ее отец держит на руках своего младшего внука и поет ему крымскотатарские песни.

"Мой отец носитель очень крутых крымскотатарских песен. Их маленькой мне пела моя бабушка, а сейчас он поет своим внукам".

Последнее сообщение также сильно растрогало поклонников певицы. Она показала как ее младший сын Селим плавает в море. А еще Джамала призналась, что ей кажется, что малыш уже поет на арабском.

На премию "Грэмми" номинировали саундтрек к художественному фильму Дэвида Добкина "Евровидение: История огненной саги". В записи ленты участвовала украинская певица Джамала, пишет "Новое время".