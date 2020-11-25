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среда, 25 ноября 2020 13:53

Фильм с Джамалой будет бороться за премию "Грэмми"

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Фильм с Джамалой будет бороться за премию &quot;Грэмми&quot;
Джамала еще и сыграла саму себя в одном из эпизодов картины. Фото: Джамала в Facebook

На премию "Грэмми" номинировали саундтрек к художественному фильму Дэвида Добкина "Евровидение: История огненной саги".

В записи ленты участвовала украинская певица Джамала, пишет "Новое время".

Попурри при участии победителей и самых ярких участников Евровидения последних лет номинировали в категории Best Compilation Soundtrack for Visual Media. Саундтрек конкурирует в номинации "Грэмми" с саундтреками картины "Кролик Джоджо" и мультфильма "Холодное сердце 2".

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Фильм "Евровидение: История огненной саги" представили 26 июня на стриминговий платформе Netflix. Это комедия, снятая американским режиссером Дэвидом Добкиным по сценарию Эндрю Стила и Уилла Феррелла.

Джамала еще и сыграла саму себя в одном из эпизодов картины. Съемки сцены с участием Джамалы проходили в замке Небуорте-хаус XV в. в английском графстве Хартфордшир. Там снимали эпизоды таких картин, как "Гарри Поттер" и "Кубок огня".

Евровидение-2021 может не состояться из-за пандемии Covid-19. Организаторы огласили особое правило при коронавирусе, говорится на сайте Евровидения. Согласно нововведениям, каждый участник должен записать живое исполнение конкурсной песни. Это видео организаторы используют, если представитель страны-участницы не сможет посетить Роттердам.

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