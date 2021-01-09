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суббота, 09 января 2021 23:46

Оскароносная актриса Эмма Стоун вскоре родит первенца

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Оскароносная актриса Эмма Стоун вскоре родит первенца
Американская актриса Эмма Стоун ждет первенца. ФОТО: Instagram.com

Голливудская актриса Эмма Стоун вскоре родит первенца своему мужу Дэйву Маккэри.

Пара начала встречаться три года назад. В декабре 2019 Маккэри сделал любимой предложение. А этой весной влюбленные планировали пожениться. Однако через коронавирус они отложили празднование, но в сентябре стало известно, что пара тайно поженилась и уже ждет малыша.

Сейчас известно, что знаменитость находится на последних месяцах беременности.

На днях фотографы сделали фото Стоун во время прогулки. На фотографиях, которые опубликовало издание Daily Mail, можно рассмотреть достаточно беременный животик звезды. Впрочем, Эмма и Дэйв пока не комментируют эту новость. Кого ждут супруги также неизвестно.

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2017 Эмма Стоун была самой высокооплачиваемой актрисой по данным журнала Форбс. Она получила ряд высоких наград, как "Оскар", премию БАФТА, "Золотой глобус" и три премии Гильдии киноактеров США.

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