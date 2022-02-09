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среда, 09 февраля 2022 17:53

"Нравились блондины" - солистка Go_A поделилась подробностями романтических отношений
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Солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая на днях позировала в дерзком образе, поговорила на тему романтических отношений.

Исполнительница откровенно призналась, что ей всегда нравились светловолосые парни. Об этом звезда рассказала в программе "Где логика?".

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Екатерина Павленко
Фото: instagram.com/monokatee
Екатерина Павленко рассказала, какие ребята ей нравились. Завязать отношения девушке было непросто
Екатерина Павленко рассказала о личной жизни
Исполнительница откровенно призналась, что ей всегда нравились светловолосые ребята.
Екатерина Павленко

"Я не знаю, что можно назвать первой любовью, поскольку только недавно стала осознавать, что любовь и влюбленность – это разные вещи. Мне всегда нравились блондины. В школе привлекали задумчивые мальчики", – рассказала Павленко.

Певица говорит, что она интроверт, поэтому завязать отношения всегда было сложно. Однако это все же происходило и заканчивалось отношениями на три года.

Звезда группы Go_A делилась, что к ней также часто проявляют интерес женщины. Однако до отношений ни разу не доходило: "То, что ко мне часто проявляют интерес женщины, это было всегда, с детства. До отношений не доходило никогда, но до каких-то разговоров – да. Не знаю, как на это реагировать... нейтрально ". Что касается будущего партнера, то она должна быть уверена, что это ее человек. Также ей очень важно, чтобы ее понимали.

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Дата
09
февраля

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