Солистка GO_A прокомментировала слухи о своей сексуальной ориентации

Солистка группы GO_A, щанявшая с песней "Шум" пятое место в финале Евровидения-2021, 33-летняя Екатерина Павленко откровенно рассказала о сексуальной ориентации. Она призналась, что привлекает женщин.

Однако певица сказала, что ей нравится мужчины. Хотя некоторые судачат, что артистка нетрадиционной сексуальной ориентации. Деталями романтических отношений поделилась во время интервью в программе "Слава+".

"Ко мне часто проявляют интерес женщины, Это это было всегда, с детства. До отношений не доходило никогда, но до разговоров - да. Не знаю, как на это реагировать. Нейтрально", - сказала исполнительница.

Фото: instagram.com/monokatee

Павленко заверила, что для нее самое главное в отношениях - взаимопонимание.

"Я должна быть уверенна, что это мой человек. Это чувствуется. Мне важно, чтобы меня понимали. Я бываю сложным человеком. Когда все хорошо, то я рулю процессом и в отношениях все классно. А когда у меня возникают трудности и мне нужна поддержка, именно в эти моменты можно понять, что за человек рядом с тобой. А если сильно влюблен и видишь, что человек абсолютно не знает тебя, но не подозревает, что ты чувствуешь, - мне такое не подходит", – отметила она.

Добавила, что когда влюбляется, это надолго. Все ее романы продолжались минимум три года.

"Я однолюб, думаю. Все мои отношения начинались с дружбы. Это изначально были глубокие разговоры, совместные тусовки, общие интересы, музыка. А потом уже чувства", - отметила она.

Павленко также призналась, что у нее есть личный пример семьи, как "не должно быть". Она никогда не была близка с матерью. Певица восхищается семьями, где есть тепло и гармония.

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"Если у кого-то есть примеры, кем хочется быть, то у меня много примеров того, как я не хочу жить", - добавила женщина.

Певица Екатерина Павленко из группы GO_A вспомнила первые занятия вокалом, семейную драму и тяжелую болезнь. С родным отцом Екатерина познакомилась в 17 лет и уже давно его не видела. Девушка жила у деда дома, но из-за семейного конфликта оказалась с матерью на улице.