Врачи дважды вытаскивали с того света: солистка GO_A рассказала о жизненных испытаниях

Певица 33-летняя Екатерина Павленко из группы GO_A вспомнила первые занятия вокалом, семейную драму и тяжелую болезнь. Об этом рассказала в программе "Звездный путь".

Автор: instagram.com/monokatee Певица Екатерина Павленко рассказала о мытарствах в детстве

"Первую песню написала - в 5 лет, наверное. И это было так просто. Мне очень хотелось играть на пианино. В музыкальной школе преподавался только академический вокал. Я начала заниматься, и сказали: "Надо идти в оперу, очень громкий голос" , - рассказала Павленко.

С родным отцом Екатерина познакомилась в 17 лет и уже давно не видела. Девушка жила в деда дома, но через семейный конфликт оказалась с матерью на улице.

"Квартиру снять было невозможно, и поэтому постоянно какие-то друзья были мамины, я жила у двоюродной бабушки. Бывает, еду Нежином, и помню: тут я ночевала, здесь, в этих людей", - вспомнила звезда.

Позже они с мамой поселились в своем недостроенном доме без отопления. Певица предполагает, что из-за переохлаждения у нее развилось серьезное заболевание легких.

"Как раз отрезок жизни с 14 по 17 лет. Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит навещать. И ты слышишь шаги за дверью, но это не к тебе. У меня и так в палате уже начали умирать люди. Меня просто там залечили уже так, что я весила 43 кг, и мне ничего не помогало ", - рассказала Екатерина.

Автор: instagram.com/monokatee Врачи дважды вытаскивали Екатерину Павленко с того света

Врачи дважды вытаскивали девушку с того света.

"Был классный в Чернигове анестезиолог. Мне кажется, он спас мне жизнь. Помню хирургов вызвали, ночью была экстренная операция, и он помогал мне пить воду. В Киев, когда мы приехали, это вообще другая история. Они как-то так все за меня взялись и спасли ", - рассказала она.

Медики рекомендовали Екатерине забыть о вокале, но она их не послушала и вернулась к занятиям музыкой.

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На песенном конкурсе "Евровидение-2021" группа Go_A с песней "Шум" занял пятое место в финале и первое место в мировом чарте "Spotify Top Viral".