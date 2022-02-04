Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети

Певица Надя Дорофеева радует поклонников откровенными фото. Звезда опубликовала жаркую фотографию в Instagram, на которой предстала полностью обнаженная. Интимные места прикрыла нежно-розовым платьем. А в посте под провокационным кадром прорекламировала предстоящий релиз.

Кто еще из звезд зажег сеть пикантными фото на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Американская фитнес-модель и мать четырех детей Джала Сью, которую признали самой сексуальной серфингисткой в ​​мире, покоряет подписчиков смелыми снимками. На одном из таких позировала в соблазнительном комплекте нижнего белья красного цвета. Звезда сети приспустила джинсы, чтобы добавить кадру эротичности.

Исполнительница Мила Нитич проводила отпуск в Турции, откуда делились сексуальными снимками. В частности, она поразила поклонников позированием без бюстгальтера. Устроила фотосессию в постели.

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Бразильская модель Синди Мелло предстала в соблазнительном образе перед объективом сингапурского дуэта фэшн-фотографов Калеба и Глэдис. Звезда Instagram решила полностью раздеться ради пикантного фотосета. Позирвала голышом на пляже.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая в октябре 2021 года комментировала слухи о своей сексуальной ориентации, редко публикует откровенные фото. Но на этот раз сделала исключение. Фронтвумен коллектива, занявший пятое место в финале Евровидения-2021, предстала в черном платье с соблазнительными разрезами.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Модель и блогер Алена Омович, которую в сети прозвали на украинской Ким Кардашьян, ошеломила сеть голым фото. Устроила откровенное позирование в ванной. На снимке, опубликованном в Instagram, предстала полностью без одежды.