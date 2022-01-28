Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети

Модель и блогер Алена Омович, которую в сети прозвали на украинской Ким Кардашьян, ошеломила сеть голым фото. Устроила откровенное позирование в ванной. На снимке, опубликованном в Instagram, предстала полностью без одежды.

Какими еще горячими кадрами делились звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Британская модель Лети Мосс поражает смелыми образами для фотосетов, как и ее старшая сестра-коллега Кейт Мосс. На серии снимков предстала в кружевном белом наряде с пикантными разрезами. Дополнила образ сетчатыми перчатками.

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Певица Надя Дорофеева радует фанатов откровенными кадрами. Звезда решила попозировать на камеру в трусах и свитере. Подтянутой фигурой исполнительница захватила сеть.

Бразильская супермодель Жизель Оливейра показала снимки из стильного фотосета. Посветила прелестями в бикини, украшенном камнями. Также обула серебристые ботфорты.

"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук обольстила подписчиков фотографиями в бикини. Появилась в черном купальнике необычного фасона. Танцовщица, встречающаяся с мужчиной, чья семья в украинском списке Forbes, устроила фотосессию у бассейна.

Фото: instagram.com/alena_omovych

Американская светская львица Ким Кардашьян эротично загорала у бассейна. Для отдыха выбрала нюдовое монокини. Сделала лёгкий макияж. Образ дополнила украшениями от ювелирного бренда Tiffany&Co.