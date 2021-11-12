"Мисс Украина-2021" встречается с мужчиной, чья семья в украинском списке Forbes

Александра Яремчук стала победительницей конкурса "Мисс Украина". Фото: УНИАН

21-летняя победительница "Мисс Украины-2021" Александра Яремчук встречается с 36-летним Андреем Дегодой.

Он член семьи бизнесменов, которая занимает 45 место в украинском списке Forbes по доходам, сообщает ТСН.

Победа Яремчук в конкурсе повлияла на отношения пары. Девушка готовится к участию в международном конкурсе Пуэрто-Рико. Потому поздно возвращается домой. Это не нравится ее избраннику. "Я приезжаю домой около 9 вечера. Поэтому немного изменились отношения", - призналась она.

На вопрос, чем занимается ее избранник, ответила: "Он в сфере IT".

Александра Яремчук стала бенефициаром фирмы, связанной с продажами компьютерной техники и IT-технологиями. Девушка призналась, что это "только по документам". Сама фирма принадлежит Дегоде.

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По словам организаторов, девушка не раскрывала своего избранника, потому что еще не вышла за него замуж. По контракту победительнице конкурса нельзя выходить замуж и рожать в течение года.

Александра Яремчук представит Украину на международном конкурсе красоты "Мисс мира". Он состоится в декабре на острове Пуэрто-Рико.