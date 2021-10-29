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пятница, 29 октября 2021 16:04

47-летняя Кейт Мосс очаровала эффектным фотосетом для журнала
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Британская топ-модель 47-летняя Кейт Мосс снялась для глянца Self Service Magazine. Звезда восхитила фанов черно-белой фотосессией.

Фото Мосс украсило обложку журнала. Супермодель позировала в белой футболке и с сигаретой. Кадрами из фотосета поделились на странице издания в Instagram.

Дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт - авторы снимков. В комментариях под фото поклонники звезды восхитились красотой модели.

Британская топ-модель Кейт Мосс снялась для глянца Self Service Magazine
Фото: instagram.com/selfservicemagazine
Британская топ-модель Кейт Мосс снялась для глянца Self Service Magazine
Британская топ-модель Кейт Мосс снялась для глянца Self Service Magazine
Британская топ-модель Кейт Мосс снялась для глянца Self Service Magazine
Британская топ-модель Кейт Мосс снялась для глянца Self Service Magazine

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"Никогда не выглядела лучше", "Вообще не стареет", "Какая красивая", "Как ей это удается?", "Легенда".

Британская модель Кейт Мосс снялась для майского выпуска глянца Vogue UK в 2019 году. Для нее это 40-я обложка в модном издании.

Дебютом Мосс в британском Vogue стал номер за март 1993 года. За эти годы для обложек ее снимали Ник Найт, Юрген Теллер, Крэйг МакДин и другие звезды фотографии. Для юбилейного номера ее фотографировали Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

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