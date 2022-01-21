Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети

Телеведущая Валерия Крук похвасталась подтянутыми формами. Фитнес-модель, которая на днях рассказала подписчикам о "врагах" нашего тела, устроила фотосессию в постели. Позировала только в белых стрингах, выпятив упругие ягодицы. Волосы собрала в полотенце. Пикантным кадром поделилась в Instagram.

Gazeta.ua показывает, какие самые сексуальные фото публиковали звезды на этой неделе.

Американская светская львица Ким Кардашьян эротично загорала у бассейна. Для отдыха выбрала нюдовое монокини. Сделала лёгкий макияж. Образ дополнила украшениями от ювелирного бренда Tiffany&Co.

Американская фитнес-модель Кейтлин Райс восхитила пикантными фото. Позировала в лиловом комплекте нижнего белья. Волосы накрутили.

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Певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, показала стройную фигуру на фоне зимнего леса. Звезда продемонстрировала, как выглядит ее тело в белье после первых родов. В августе 2021 года исполнительница родила первенца.

Американская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Кендалл Дженнер поразила позированием в экстремальном бикини черного цвета. Появилась среди снежных сугробов.

Артистка Настя Каменских поражала поклонников солнечными фото из мексиканского отпуска. На одном из снимков предстала в купальнике, посветив зоной бикини.

Фото: instagram.com/caitlinricefit

Французская модель Тина Кунаки порадовала фанов горячим пляжным кадром. Звезда предстала в белых бикини и накидке. Сексапильными снимками супруга французского актера Венсана Касселя делится в Instagram. Супруги проводят отпуск в Бразилии.