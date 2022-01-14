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воскресенье, 16 января 2022 08:58

Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
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Французская модель Тина Кунаки порадовала фанов горячим пляжным кадром. Звезда предстала в белых бикини и накидке. Сексапильными снимками супруга французского актера Венсана Касселя делится в Instagram. Супруги проводят отпуск в Бразилии.

Какие еще сексуальные фото публиковали звезды на этой неделе, собрала Gazeta.ua.

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана поразила откровенным образом. Позировала в обольстительном нижнем белье и халате синего цвета. Дополнила сексуальный образ ожерельем из жемчуга.

Британская модель Деми Роуз подразнила сеть аппетитными формами. Звезда Instagram позировала только в розовом халате, едва прикрывавшем интимные места женщины. Фотосессию устроила на закате.

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Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук восхищает роскошным телом и идеальным загаром. Горячие снимки публиковала с отдыха в Танзании. На одном из фото предстала в зеленом бикини с цветочным принтом и панамой в тон.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась архивным эротическим кадром, на котором появилась топлесс. Голую грудь прикрыла рукой, а из одежды на ней были только белые штаны. На черно-белом фото бывший "ангел" Victoria`s Secret позирует на пляже.

Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария, строящая карьеру певицы и модели, раскрепощенно изгибалась в постели. Появилась в черной блузе и корсете.

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук восхищает роскошным телом и идеальным загаром. Горячие снимки публиковала с отдыха в Танзании
Фото: instagram.com/valeriyakruk
Американская певица Николь Шерзингер дразнит фанов соблазнительной фигурой на пляжном отдыхе
Британская модель Деми Роуз поражает сеть аппетитными формами
Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана соблазняет откровенным образом
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась архивным эротическим кадром, на котором появилась топлесс

Исполнительница Мишель Андраде поделилась пикантным фото с подругой. Обе - в белых монокини с бретелей на одно плечо. Устроили фотосессию на яхте, щеголяя подтянутыми фигурами. Дополнили образ босоножками на каблуке.

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Дата
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