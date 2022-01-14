Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети

Французская модель Тина Кунаки порадовала фанов горячим пляжным кадром. Звезда предстала в белых бикини и накидке. Сексапильными снимками супруга французского актера Венсана Касселя делится в Instagram. Супруги проводят отпуск в Бразилии.

Какие еще сексуальные фото публиковали звезды на этой неделе, собрала Gazeta.ua.

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана поразила откровенным образом. Позировала в обольстительном нижнем белье и халате синего цвета. Дополнила сексуальный образ ожерельем из жемчуга.

Британская модель Деми Роуз подразнила сеть аппетитными формами. Звезда Instagram позировала только в розовом халате, едва прикрывавшем интимные места женщины. Фотосессию устроила на закате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук восхищает роскошным телом и идеальным загаром. Горячие снимки публиковала с отдыха в Танзании. На одном из фото предстала в зеленом бикини с цветочным принтом и панамой в тон.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась архивным эротическим кадром, на котором появилась топлесс. Голую грудь прикрыла рукой, а из одежды на ней были только белые штаны. На черно-белом фото бывший "ангел" Victoria`s Secret позирует на пляже.

Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария, строящая карьеру певицы и модели, раскрепощенно изгибалась в постели. Появилась в черной блузе и корсете.

Фото: instagram.com/valeriyakruk

Исполнительница Мишель Андраде поделилась пикантным фото с подругой. Обе - в белых монокини с бретелей на одно плечо. Устроили фотосессию на яхте, щеголяя подтянутыми фигурами. Дополнили образ босоножками на каблуке.