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пятница, 24 декабря 2021 17:59

Андраде померилась фигурой с подругой, "Мисс Вселенная" засветила зону бикини - что публикуют звезды в сети
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Исполнительница Мишель Андраде поделилась пикантным фото с подругой. Обе - в белых монокини с бретелей на одно плечо. Устроили фотосессию на яхте, щеголяя подтянутыми фигурами. Дополнили образ босоножками на каблуке. Певица опубликовала солнечный снимок в Instagram.

Какими еще соблазнительными снимками поражали звезды на этой неделе, собрала Gazeta.ua.

Американская модель и "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо выбрала черные топ с длинными рукавами и юбку с разрезом, едва прикрывавшую интимную зону. Дополнили соблазнительный образ высокие сапоги на каблуке и сумка в тон.

Звезда "Сумерек" и "Спенсер" Кристен Стюарт позировала в эротических образах для журнала Document. Автор фотографий является Тео Веннер. На одном из кадров американская актриса предстала в золотом боди от Chanel.

Американская кинозвезда Ева Лонгория показалась в розовом купальнике. Фотосессию провела в бассейне. Волосы актриса собрала в высокий хвост. А из украшений выбрала большие круглые серьги.

Певица и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич изгибалась на полу в красном платье с широким ремнем на талии. Звезде сделали вечерний макияж и подобрали изысканные серьги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"

Исполнительница Мишель Андраде (справа) поделилась пикантным фото, на котором предстала с подругой
Фото: instagram.com/mishvirmish
Американская модель и "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо выбрала черные топ с длинными рукавами и юбку с разрезом, едва прикрывавшую интимную зону
Звезда "Сумерек" и "Спенсер" Кристен Стюарт позировала в эротических образах для журнала Document
Американская кинозвезда Ева Лонгория показалась в розовом купальнике
Певица и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич изгибалась на полу в красном платье с широким ремнем на талии

Певица Оля Полякова поразила фанатов стройной фигурой. Позировала в боди телесного цвета, которое удачно подчеркнуло талию звезды. В посте под фото исполнительница рассказала, почему резко похудела.

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Дата
24
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