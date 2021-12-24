Андраде померилась фигурой с подругой, "Мисс Вселенная" засветила зону бикини - что публикуют звезды в сети

Исполнительница Мишель Андраде поделилась пикантным фото с подругой. Обе - в белых монокини с бретелей на одно плечо. Устроили фотосессию на яхте, щеголяя подтянутыми фигурами. Дополнили образ босоножками на каблуке. Певица опубликовала солнечный снимок в Instagram.

Какими еще соблазнительными снимками поражали звезды на этой неделе, собрала Gazeta.ua.

Американская модель и "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо выбрала черные топ с длинными рукавами и юбку с разрезом, едва прикрывавшую интимную зону. Дополнили соблазнительный образ высокие сапоги на каблуке и сумка в тон.

Звезда "Сумерек" и "Спенсер" Кристен Стюарт позировала в эротических образах для журнала Document. Автор фотографий является Тео Веннер. На одном из кадров американская актриса предстала в золотом боди от Chanel.

Американская кинозвезда Ева Лонгория показалась в розовом купальнике. Фотосессию провела в бассейне. Волосы актриса собрала в высокий хвост. А из украшений выбрала большие круглые серьги.

Певица и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич изгибалась на полу в красном платье с широким ремнем на талии. Звезде сделали вечерний макияж и подобрали изысканные серьги.

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Фото: instagram.com/mishvirmish

Певица Оля Полякова поразила фанатов стройной фигурой. Позировала в боди телесного цвета, которое удачно подчеркнуло талию звезды. В посте под фото исполнительница рассказала, почему резко похудела.