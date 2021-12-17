"Худая и нервная" Полякова в секси-боди и топлесс от супермоделей - что публикуют звезды в сети

Певица Оля Полякова поразила фанатов стройной фигурой. Позировала в боди телесного цвета, которое удачно подчеркнуло талию звезды. В посте под фото исполнительница рассказала, почему резко похудела. Снимками поделилась в Instagram.

"Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике. Поэтому я худая и нервная", – написала Полякова.

Gazeta.ua собрала самые эффектные фото, которые публиковали знаменитости на этой неделе.

Американская модель и "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо пикантно позировала топлесс. Голый бюст прикрыла оверсайз-рубашкой. Соблазнительный образ дополнила красной помадой.

Без бюстгальтера решила сфотографироваться и модель Юлиана Дементьева. Жена экс-нардепа и бизнесмена Вячеслава Константиновского голую грудь прикрыла руками в пушистых варежках.

Снимком в стиле ню также поделилась датская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер. Звезда пикантно сняла верх джинсового комбинезона. Устроила фотосессию на пляже. Образ дополнила панама из денима.

Ведущая Василиса Фролова проводит зимние каникулы на Занзибаре. С курорта делится яркими фото, на одном из которых предстала в купальнике. Фролова выбрала полосатое монокини черно-белого цвета.

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Блогер и жена экс-участника реалити "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова приняла участие в горячей фотосессии. Для этого выбрала топ, под который не надела лифчик, и кожаную юбку с соблазнительным разрезом.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Экс-участница группы Nikita Даша Астафьева перевоплотилась в мексиканскую художницу Фриду Кало. Исполнительница сексуально обнажила пышный бюст, прикрывая его фарфоровым чайником.