"Фрида" Астафьева топлесс, дочь Майкла Джексона обнажилась для ритуала - что публикуют звезды в сети

Певица Надя Дорофеева порадовала фанатов откровенным фото в соблазнительном нижнем белье.

Надела белый лифчик, кофточку на пуговицах и спортивные штаны, которые немного приспустила, чтобы добавить пикантности. В посте под фото в Instagram спросила в шутку, как это "теплые носки - не секси?".

"Дома мне лень наряжаться, комбинировать цвета, думать о симметрии и вот это все. Хочется и на диване удобно поваляться, и чтобы уронить еду во время ужина можно смело, и чтобы на полу не жалко лежать", - поделилась она.

Кто еще из звезд показывал смелые кадры из провокационных фотосессий, собрала Gazeta.ua.

Бразильская топ-модель Алессандра Амбросио поделилась архивным снимком, на котором позировала полностью обнаженной. Интимные места звезда прикрыла длинным пальто. Пикантную фотосессию устроила посреди пустыни.

Экс-участница группы Nikita Даша Астафьева перевоплотилась в мексиканскую художницу Фриду Кало. Исполнительница сексуально обнажила пышный бюст, прикрывая его фарфоровым чайником.

Дизайнер Екатерина Сильченко, чей бренд любит первая леди Украины Елена Зеленская, позировала топлесс. Модельер предстала в широких джинсах, кепке и солнцезащитных очках.

Дочь культового певца Майкла Джексона Пэрис проводила ритуал с подругами в полночь. Ради этого звезда полностью обнажилась.

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Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Американская звезда реалити Кортни Кардашьян показалась в купальнике. Сфотографировала себя в зеркале. Для пляжного отдыха она выбрала бикини с необычным принтом.