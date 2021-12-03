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пятница, 03 декабря 2021 18:54

Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
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Телеведущая Маричка Падалко похвасталась фигурой в купальнике. Звезда вместе с мужем и детьми улетела на отдых в Египет.

На фото в Instagram ведущая позировала в синем бикини. Такие смелые снимки Падалко редко публикует.

"Еще до последствий all-inclusive", - пошутила она под фотографией.

Gazeta.ua подготовила самые пикантные фото, которые публиковали звезды на этой неделе.

Американская звезда реалити Кортни Кардашьян тоже показалась в купальнике. Сфотографировала себя в зеркале. Для пляжного отдыха она выбрала бикини с необычным принтом.

Экс-жена бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна изгибалась в боди и сапогах. Победительница романтического реалити "Холостяк-11" сексуально выпятила упругие ягодицы.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина также решила продемонстрировать стройную фигуру в раздельном купальнике. Певица натянула соломенную шляпу и солнцезащитные очки.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, ранее бывшая "ангелом" Victoria`s Secret, эротично засветила голую грудь. Позировала в черном черном топе и расстегнутых джинсах.

Хореограф Лиза Русина, которая была партнершей певца Melovin в "Танцях із зірками", снова эпатировала сеть. На этот раз она предстала в оранжевом комплекте нижнего белья.

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Исполнительница Tayanna, настоящее имя Татьяна Решетняк, редко показывается в откровенных образах. Звезда появилась в сексуальном мини, щеголяя длинными ногами.

Экс-жена бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна изгибалась в боди и сапогах
Фото: instagram.com/hannastorozhuk
Американская звезда реалити Кортни Кардашьян сфотографировала себя в зеркале
Телеведущая Маричка Падалко похвасталась фигурой в купальнике. Звезда вместе с мужем и детьми улетела на отдых в Египет
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая раньше была "ангелом" Victoria`s Secret, эротично засветила голую грудь
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина решила продемонстрировать стройную фигуру в раздельном купальнике

Звездная легкоатлетка Марина Бех-Романчук проводила двухнедельные тренировки в португальском Монте-Горде. Оттуда в дни отдыха выкладывала фотографии. Спортсменка на одном из снимков предстала в монокини с откровенными вырезами, щеголяя подтянутой фигурой.

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Дата
03
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