Огневич прикрыла бюст ремнем, а Дорофеева появилась в корсете - что публикуют звезды в сети

Певица и героиня второго сезона романтического реалити "Холостячка" Злата Огневич радует фанатов смелыми снимками. В последнее время звезда стала чаще публиковать горячие фото в сети.

На серии фотографий предстала в молочном жакете и штанах. Голую грудь едва прикрыла золотым поясом. Из обуви выбрала черные сапоги с широким голенищем. Соблазнительный образ дополнила золотыми украшениями.

Gazeta.ua собрала самые сексуальные фото, которые публиковали звезды на этой неделе.

Американская Instagram-звезда и исполнительница венесуэльского происхождения Леле Понс пикантно позировала в "голом" бикини. Устроила фотосессию у бассейна. Для горячих кадров сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза.

Звездная легкоатлетка Марина Бех-Романчук проводила двухнедельные тренировки в португальском Монте-Горде. Оттуда в дни отдыха выкладывала фотографии. Спортсменка на одном из снимков предстала в монокини с откровенными вырезами, щеголяя подтянутой фигурой.

Дочь голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз снималась для зимней обложки глянца Wonderland. Для фотосета выбрала горячий образ, а под кофточку решила не надевать бюстгальтер, что придало пикантности.

Хореограф Лиза Русина, которая была партнершей певца Melovin в "Танцях із зірками", произвела фурор смелыми фото в нижнем белье синего цвета. Танцовщица с мокрыми волосами предстала на пьедестале.

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Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Немецкая манекенщица Хайди Клум снова эпатировала сеть пикантным позированием. Звезда появилась топлесс и повернутой спиной к камере, щеголяя упругими ягодицами. На модели были только мини-шорты.