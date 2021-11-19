Alyona Alyona в нижнем белье и голая грудь самой молодой солистки "ВИА Гры" - что публикуют звезды в сети

Рэп-исполнительница Alyona Alyona часто делится с подписчиками не только размышлением на социальные темы, но и пикантными фото.

Звезда появилась только в белом нижнем белье. Сфотографировалась в зеркале, сидя на полу. В посте под снимком поговорила о "нюдсах" - обнаженных фото. Певица уверена, что подросткам не нужно делать и кому-то присылать фотографии интимного характера.

"Грустно, что современные подростки пытаются понравиться друг другу не мозгами, харизмой и поступками. Какое-то сексуализированное общество. В доверительных отношениях заниматься секстингом (обменом эротических фото в личных сообщениях. - Gazeta.ua) - прекрасно. Но не в 10-11 классах", - отметила она.

Gazeta.ua собрала самые откровенные фото, которые публиковали звезды на этой неделе.

Немецкая манекенщица Хайди Клум снова эпатировала сеть пикантным позированием. Звезда появилась топлесс и повернутой спиной к камере, щеголяя упругими ягодицами. На модели были только мини-шорты.

Украинская певица, ныне выступающая в составе группы "ВИА Гра", София Тарасова тоже решила посветить голым бюстом. Самая молодая солистка коллектива позировала в штанах. Едва прикрыла грудь руками.

Испанская модель Синди Кимберли, прославившаяся благодаря тому, что пленила сердце канадского певца Джастина Бибера еще в 2015 году, устроила фотосессию в стиле ню. Обнаженные части тела прикрыла цветком.

Актриса Анна Саливанчук улетела отдыхать в Египет, откуда и делится яркими пляжными фото. На днях опубликовала серию снимков, на которых позировала в черно-белом бикини с принтом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Позировала с пикантного ракурса: внучка Ротару едва прикрыла грудь топом

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая редко показывает кадры с пикантных фотосессий. На этот раз актриса порадовала фанатов откровенным образом в белой рубашке.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Победительница романтического реалити "Холостяк-10" и гимнастка Даша Ульянова поделилась откровенным фото. Появилась полностью обнаженной. Ради пикантной фотосессии ее обмазали синей краской. Волосы Ульянова собрала в высокий пучок.