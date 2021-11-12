Голая победительница "Холостяка" в краске и эксзвезда Disney топлесс - что публикуют звезды в сети

Американская актриса и модель Белла Торн, прославившаяся благодаря фильмам Disney, часто радует фанатов смелыми фото. В этот раз звезда предстала без бюстгальтера.

На серии снимков позировала в красном костюме-двойке с жилетом. Яркие волосы накрутила. Актриса соблазнительно расстегнула пуговицы.

"Это пятница, и я ищу проблемы", - пошутила Торн в посте под фото.

Какие еще пикантные кадры публиковали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Победительница романтического реалити "Холостяк-10" и гимнастка Даша Ульянова поделилась откровенным фото. Появилась полностью обнаженной. Ради пикантной фотосессии ее обмазали синей краской. Волосы Ульянова собрала в высокий пучок.

Дочь политика Михаила Добкина Алла отдыхает в Египте. На курорте публикует соблазнительные фото. На одном из снимков позировала в черном купальнике. К камере повернулась спиной, показав упругие ягодицы.

Аргентинская телеведущая и супермодель Белен Родригес объявила о беременности снимком в стиле ню. Имя отца будущего ребенка держит в тайне. Бывшая девушка экс-форварда "Милана" Марко Боррьелло предстала голой под душем.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Дарья Билодид проводит отпуск в Дубае. На фото позировала в розовом монокини на пляже. Образ дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

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Дочь подсанкционного олигарха Павла Фукса Анастасия улетела отдыхать на Мальдивы. Порадовала пользователей сети очередным фото в бикини. Женщина позировала в сине-белом купальнике и очках.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Певица и героиня второго сезона реалити "Холостячка" Злата Огневич порадовала фанатов пикантными фото. Исполнительница соблазнительно позировала в черном комплекте нижнего белья и белой рубашке. Предстала перед объективом фотографа Виктории Филипенко.