MamaRika и Сергей Середа стали родителями: чувственное фото из роддома

Артистка 32-летняя MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, поделилась радостной новостью. Звезда объявила, что впервые стала матерью.

2 августа у певицы и ее мужа 31-летнего Сергея Середы родился сын. Об этом супруги сообщили в Instagram.

Исполнительница опубликовала черно-белое фото. На снимке держит первенца и нежно целуется с мужем.

"Теперь мы официально самые счастливые", - подписала Кочетова чувственное фото.

Фото: instagram.com/mamarika_official

Середа тоже показал фото с младенцем и любимой. В посте поблагодарил жену за сына.

Ранее MamaRika признавалась, что они против партнерских родов.

"Называйте нас старомодными, трусами, но чувствуем, что так для нашей семьи будет лучше. Сергей будет всегда рядом, потому что даже палата у нас рассчитана на всю семью, и тусить мы будем постоянно вместе. Но в момент истины я хочу, чтобы он был в соседней комнате", - отмечала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем

После выписки пара планирует вернуться домой в Одессу.

Артистка Анастасия Кочетова, у которой псевдоним MamaRika, приобрела популярность после участия в шоу "Фабрика звезд-3". В 19 лет она стала финалисткой талант-шоу под сценическим именем Эрика. В 2010-м подписала контракт с продюсером Сергеем Кузиным. Она сотрудничала с популярными в США оперным исполнителем Джорджем Комски и обладателями Grammy - Бобби Кэмпбеллом и Эндрю Капнером. В начале апреля 2016 года прекратила сотрудничество с Кузиным и изменила псевдоним на MamaRika. Певица Анастасия Кочетова и актер Сергей Середа вместе около шести лет, из которых более года - в браке. В мае исполнительница объявила, что беременная.