Невеста ДиКаприо пришла на свидание в сексуальном наряде

Актера Леонардо ДиКаприо поймали на свидании с подружкой Камиллой Маррон в Лос-Анджелесе.
Пара вместе друзьями посетила концерт Бейонсе и Джей Зи.
Для мероприятия Камилла нарядилась в сексуальное красное платье.
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Леонардо ДиКаприо и Камилла Маррон были замечены вместе в декабре прошлого года, когда актер шел из дома модели.
Пара вместе побывала на фестивале Coachella, где оторвалась под Эминема.
По слухам отношения у пары серьезные.
Влюбленные давно приятельствовали семьями, мать Камиллы встречалась с товарищем ДиКаприо, актером Аль Пачино.
Последний теперь встречается с израильской звездой Меител Дохан.
"Они секретно встречались несколько месяцев и очень счастливы", - рассказал источник изданию Page Six.
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