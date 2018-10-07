Невеста ДиКаприо пришла на свидание в сексуальном наряде

Актера Леонардо ДиКаприо поймали на свидании с подружкой Камиллой Маррон в Лос-Анджелесе.

Пара вместе друзьями посетила концерт Бейонсе и Джей Зи.

Для мероприятия Камилла нарядилась в сексуальное красное платье.

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Леонардо ДиКаприо и Камилла Маррон были замечены вместе в декабре прошлого года, когда актер шел из дома модели.

Пара вместе побывала на фестивале Coachella, где оторвалась под Эминема. По слухам отношения у пары серьезные. Влюбленные давно приятельствовали семьями, мать Камиллы встречалась с товарищем ДиКаприо, актером Аль Пачино. Последний теперь встречается с израильской звездой Меител Дохан. "Они секретно встречались несколько месяцев и очень счастливы", - рассказал источник изданию Page Six.