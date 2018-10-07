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воскресенье, 07 октября 2018 22:15

Невеста ДиКаприо пришла на свидание в сексуальном наряде
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Леонардо Дикаприо с подружкой
Леонардо Дикаприо с подружкой
Леонардо Дикаприо с подружкой

Актера Леонардо ДиКаприо поймали на свидании с подружкой Камиллой Маррон в Лос-Анджелесе.

Пара вместе друзьями посетила концерт Бейонсе и Джей Зи.

Для мероприятия Камилла нарядилась в сексуальное красное платье.

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Леонардо ДиКаприо и Камилла Маррон были замечены вместе в декабре прошлого года, когда актер шел из дома модели.

Пара вместе побывала на фестивале Coachella, где оторвалась под Эминема.

По слухам отношения у пары серьезные.

Влюбленные давно приятельствовали семьями, мать Камиллы встречалась с товарищем ДиКаприо, актером Аль Пачино.

Последний теперь встречается с израильской звездой Меител Дохан.

"Они секретно встречались несколько месяцев и очень счастливы", - рассказал источник изданию Page Six.

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Дата
07
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