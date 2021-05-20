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четверг, 20 мая 2021 17:09

Не куплю ни за какие деньги: звезда "Дизель Шоу" назвал самую бесполезную вещь

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Не куплю ни за какие деньги: звезда &quot;Дизель Шоу&quot; назвал самую бесполезную вещь
Егор Крутоголов рассказал о драке на отдыхе.Фото: Тарас Подолян

В кошельке должно быть не менее 300 долларов, чтобы чувствовать себя комфортно. Как раз хватит, чтобы отмазаться от полицейских.

Даже за миллион долларов никогда не снялся бы в порно, не пошел в политику и не изменил бы жене. Об этом рассказал Gazeta.ua Егор Крутологолов, актер, художественный руководитель "Дизель Шоу".

"Сколько бы не было у меня денег, никогда не куплю шубу. Это дорогая и ненужна одежка, которую надевают раз в год. Я против понтов. Хотя никогда не жалею денег на машины. Вот купил жене за рождение сына красный Porsche. Это нужная вещь.

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Деньги - средство достижения идей, а не цели. Это дошло до меня: когда работал в институте ночным охранником. Тогда заработал 100 долларов за пригон машины из Германии.

Большие деньги пришли со славой от запуска нашего шоу на телевидении. После этого как-то в отпуске должны были подраться с незнакомцами. И я вижу, как на меня несется кулак, который вдруг замирает. Мужчина удивился и говорит: "Ой, я его видел по телеку". И бьет другого ", - говорит Егор Крутологолов.

Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко поразила поклонников яркими снимками.

Актриса выставила в Иnstagram снимки с младенцем и Сашей Бережко.

Автор: Екатерина Романчук
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