Наталья Могилевская снялась в откровенном образе

Исполнительница примерила костюм капитана. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская очаровала фанатов новыми снимками.

Она примерила костюм капитана и обнажила грудь перед объективом фотокамеры. Фото, сделанное по случаю своего избрания в жюри известного шоу, артистка опубликовала в Instagram.

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"Впервые за всю историю национального телевидения талант участников шоу Поют все! Оценивают не несколько человек, а целая сотня звезд, моих коллег и профессионалов.

Для меня огромная честь возглавить такое жюри, я хочу поблагодарить своих коллег за это почетное место. Обещаю, что в сложной ситуации я приму правильное решение, и оно всегда будет на стороне настоящего таланта", - написала Наталья.

Могилевская позировала в локации, похожая на борт корабля. Образ знаменитость дополнила убором капитана судна.

Польская модель Вероника Белик поделилась с поклонниками откровенными фотографиями. На этот раз она предстала в черном полупрозрачном белье, которое едва прикрывала ее интимные зоны.