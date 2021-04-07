Мокрая Каминская выпятила пышную грудь на египетском отдыхе

Певица 36-летняя Слава Каминская показала откровенный пляжный образ. Звезда отдыхала вместе с детьми Леонардом и Лаурой в Египте.

Экс-участница "Неангелов" позировала в желтом слитном купальнике. Опубликовала фотографию в Instagram. В посте она обратилась к подписчикам.

Фото: instagram.com/babaslavka

"Настроение - сделать каре с челкой. Да или нет?" - написала Каминская.

Под фотографией в комментариях поклонники начали отговаривать звезду. Некоторые засыпали её комплиментами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирина Шейк поделилась фото в "голом" комбинезоне

"Шикарно", "Очень красиво", "Нет, не стоит".

Певица и экс-участница группы "Неангелы" 36-летняя Слава Каминская опубликовала нежные фотографии с экс-мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Слава и Эдгар расстались прошлым летом после 5 лет совместной жизни. Сейчас, как утверждает Слава, они хорошие друзья. Решили оставить в прошлом все обиды ради общих детей - 5-летнего Леонарда и Лауры, 4 года. Именно сын и дочь сфотографировали родителей во время совместного отдыха, а певица поделилась фотографиями в социальной сети.