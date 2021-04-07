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среда, 07 апреля 2021 10:09

Мокрая Каминская выпятила пышную грудь на египетском отдыхе
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Певица 36-летняя Слава Каминская показала откровенный пляжный образ. Звезда отдыхала вместе с детьми Леонардом и Лаурой в Египте.

Экс-участница "Неангелов" позировала в желтом слитном купальнике. Опубликовала фотографию в Instagram. В посте она обратилась к подписчикам.

Каминская щеголяет соблазнительными фото
Фото: instagram.com/babaslavka
Каминская щеголяет соблазнительными фото
Каминская щеголяет соблазнительными фото
Каминская щеголяет соблазнительными фото
Каминская щеголяет соблазнительными фото

"Настроение - сделать каре с челкой. Да или нет?" - написала Каминская.

Под фотографией в комментариях поклонники начали отговаривать звезду. Некоторые засыпали её комплиментами.

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"Шикарно", "Очень красиво", "Нет, не стоит".

Певица и экс-участница группы "Неангелы" 36-летняя Слава Каминская опубликовала нежные фотографии с экс-мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Слава и Эдгар расстались прошлым летом после 5 лет совместной жизни. Сейчас, как утверждает Слава, они хорошие друзья. Решили оставить в прошлом все обиды ради общих детей - 5-летнего Леонарда и Лауры, 4 года. Именно сын и дочь сфотографировали родителей во время совместного отдыха, а певица поделилась фотографиями в социальной сети.

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