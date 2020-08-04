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вторник, 04 августа 2020 22:46

Хорошие друзья: Слава Каминская показала нежные фото с экс-мужем

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Хорошие друзья: Слава Каминская показала нежные фото с экс-мужем
Певица Слава Каминская позирует с ексчоловиком Эдгаром. Фото: Instagram

Певица и участница группы "НеАнгелы" 36-летняя Слава Каминская опубликовала на своей странице в Instagram нежные фотографии со своим экс-мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Слава и Эдгар расстались прошлым летом после 5 лет совместной жизни. Сейчас, как утверждает Слава, они хорошие друзья. Решили оставить в прошлом все обиды ради общих детей - 5-летнего Леонарда и 4-летней Лауры. Именно сын и дочь сфотографировали родителей во время совместного отдыха, а певица поделилась фотографиями в социальной сети.

"Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций. Мы с Эдгаром совершили длительную и важную работу, трансформировав любви и дружбе, полное взаимопонимание и теплые, полные доверия отношения двух осознанных родителей ", - подчеркнула певица.

Слава добавила, что их с Эдгаром дети получают достаточно внимания от них обоих.

"Мы оба крутые. Нам удается балансировать при сложных графиках и успешно менеджериты свободное от работы время, проводя его с Леоном и Лаурой, как вместе, так и отдельно", - говорится в подписи к фото.

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Слава Каминская дважды разведена. Впервые певица вышла замуж 2012 по киевского бизнесмена Евгения. Через год пара объявила о разводе.

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Дата
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