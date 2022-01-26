Мэй Маск очаровала костюмом от украинского бренда на показе в Париже

Канадская и южно-африканская модель 73-летняя Мэй Маск часто выбирает наряды от украинских дизайнеров для публичного выхода. Мать генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска посетила фэшн-ивент во французском Париже.

Для кутюрной Недели моды звезда выбрала серый костюм-тройку, состоящий из жакета, жилета и брюк, от Marianna Senchina. Фотографиями Маск поделились представители дизайнера в InstaStories.

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Стилистка Джулия Перри, которая готовит образы Маск, завершила наряды бордовой сумкой от Dior и шарфом в тон.

Фото: instagram.com/mayemusk

Маск появилась на публике в платье-вышиванке от украинского дизайнера из Львова Юлии Магдич. Выбрала белое платье под пояс с вышитым синим орнаментом. Образ дополнила аксессуарами: большие золотые серьги, бело-красная сумка и серебристые босоножки на каблуке.