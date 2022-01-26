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среда, 26 января 2022 14:55

Мэй Маск очаровала костюмом от украинского бренда на показе в Париже
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Канадская и южно-африканская модель 73-летняя Мэй Маск часто выбирает наряды от украинских дизайнеров для публичного выхода. Мать генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска посетила фэшн-ивент во французском Париже.

Для кутюрной Недели моды звезда выбрала серый костюм-тройку, состоящий из жакета, жилета и брюк, от Marianna Senchina. Фотографиями Маск поделились представители дизайнера в InstaStories.

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Стилистка Джулия Перри, которая готовит образы Маск, завершила наряды бордовой сумкой от Dior и шарфом в тон.

Канадская и южно-африканская модель Мэй Маск часто выбирает наряды от украинских дизайнеров для публичного выхода
Фото: instagram.com/mayemusk
Канадская и южно-африканская модель Мэй Маск часто выбирает наряды от украинских дизайнеров для публичного выхода
Для кутюрной Недели моды в Париже звезда выбрала серый костюм-тройку, состоящую из жакета, жилета и брюк
Костюм, который надевала Маск во время кутюрной Недели моды в Париже, от бренда Marianna Senchina

Маск появилась на публике в платье-вышиванке от украинского дизайнера из Львова Юлии Магдич. Выбрала белое платье под пояс с вышитым синим орнаментом. Образ дополнила аксессуарами: большие золотые серьги, бело-красная сумка и серебристые босоножки на каблуке.

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