В кожаном: сексапильная Джей Ло восхитила сеть дерзким образом

Фото: instagram.com/jlo

Американская артистка 52-летняя Дженнифер Лопес показала трендовый аутфит.

На серии снимков в Instagram певица похвасталась стильным и раскрепощенным образом. Появилась в кожаном топе и белых штанах. А на одном из фото дополнила дерзкий наряд кожаной курткой. В посте она обратилась за советом к пользователям и спросила, как лучше: с верхней одеждой или без.

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А поклонники в ответ засыпали актрису комплиментами:

"Оба. Ты королева", "Нравятся все и нравишься ты", "Мне нужен огнетушитель", "Эффектно выглядешь".

Лопес поделилась, что ежедневно наносит солнцезащитное средство еще с подросткового возраста. Этому ее научила мать. Ультрафиолет - одна из причин старения кожи, поэтому стоит позаботиться о защите.