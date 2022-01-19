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четверг, 20 января 2022 01:45

В кожаном: сексапильная Джей Ло восхитила сеть дерзким образом
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Американская певица Дженнифер Лопес поражает стильными образами
Фото: instagram.com/jlo
Американская певица Дженнифер Лопес поражает стильными образами
Американская певица Дженнифер Лопес поражает стильными образами
Американская певица Дженнифер Лопес поражает стильными образами
Американская певица Дженнифер Лопес поражает стильными образами

Американская артистка 52-летняя Дженнифер Лопес показала трендовый аутфит.

На серии снимков в Instagram певица похвасталась стильным и раскрепощенным образом. Появилась в кожаном топе и белых штанах. А на одном из фото дополнила дерзкий наряд кожаной курткой. В посте она обратилась за советом к пользователям и спросила, как лучше: с верхней одеждой или без.

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А поклонники в ответ засыпали актрису комплиментами:

"Оба. Ты королева", "Нравятся все и нравишься ты", "Мне нужен огнетушитель", "Эффектно выглядешь".

Лопес поделилась, что ежедневно наносит солнцезащитное средство еще с подросткового возраста. Этому ее научила мать. Ультрафиолет - одна из причин старения кожи, поэтому стоит позаботиться о защите.

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