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понедельник, 10 января 2022 13:04

Рецепты вечной молодости от Джей Ло и упругой кожи от Уизерспун: какие beauty-секреты есть у звезд
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У американской топ-модели Кендалл Дженнер ранее была проблемная кожа. Ей удалось побороть серьезную форму акне. Звезда прибегала к лазерному лечению воспалений, но признавалась, что задолго до первого сеанса состояние кожи улучшилось. Как рассказала модель, ее мать-бизнесвумен Крис Дженнер посоветовала как можно меньше прикасаться руками к лицу. А также тщательно следить за гигиеной всего, что касается кожи.

Дженнер прекратила трогать лицо, регулярно обрабатывала экран смартфона антисептическим средством и сменила обычное полотенце в ванной на одноразовые бумажные салфетки. Через несколько недель воспалений стало гораздо меньше, сообщает Cosmopolitan.

Американская актриса Кейт Хадсон тоже делилась секретами красоты. Она рассказала, как убирает с лица отечность. Хоть голливудская звезда и ведет здоровый образ жизни, но от любимых пасты и коктейля не отказывается. А если к утру после вечеринки лицо отекло и выглядит серым, Хадсон прибегает к своему рецепту спасения.

Актриса набирает в миску холодную воду, добавляет кубики льда и погружает туда лицо на 30 сек. Выныривает и повторяет так еще минимум дважды. Хадсон уверяет, что температурный контраст тонизирует, убирает отеки и делает цвет лица ярким и свежим.

Американская топ-модель Кендалл Дженнер ранее имела проблемную кожу. Ей удалось побороть серьезную форму акне
Фото: https://www.instagram.com/kendalljenner/
Американская актриса Кейт Хадсон рассказала, как спасает лицо от отека
Ранее американская певица Алиша Киз страдала акне, поэтому почти не появлялась на публике без макияжа
Недавно американская артистка Дженнифер Лопес поделилась, что ежедневно наносит солнцезащитное средство еще с подросткового возраста
Американская кинозвезда Риз Уизерспун имеет сияющую, гладкую кожу и тонкую талию

Ранее американская певица Алиша Киз страдала от акне, поэтому почти не появлялась на публике без макияжа. Она мечтала о безупречной коже. После съемки, на которой фотограф попросила звезду позировать без макияжа, Киз вот уже пять лет не наносит декоративную косметику. С каждой неделей без макияжа кожа становилась чище.

"Мне было неловко, но весьма интересно. После этого опыта я почувствовала освобождение и поняла, что не хочу больше подгонять себя под чьи-то нереалистичные стандарты, рамки и перестала делать макияж даже на красную дорожку", - призналась она в интервью.

Недавно американская артистка Дженнифер Лопес поделилась, что ежедневно наносит солнцезащитное средство еще с подросткового возраста. Этому ее научила мать. Ультрафиолет - одна из причин старения кожи, поэтому стоит позаботиться о защите.

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Американская кинозвезда Риз Уизерспун имеет сияющую гладкую кожу и тонкую талию. Как уверяла актриса, этим обязана правильному питьевому режиму. Именно чистая негазированная вода помогает не переедать, поддерживать уровень влаги в эпидермисе и оставаться активной.

Артистка Настя Каменских поделилась с подписчиками, какие у нее правила питания в канун праздников. Она предостерегла пользователей сети, что нельзя голодать и резко урезать рацион.

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