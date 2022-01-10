Рецепты вечной молодости от Джей Ло и упругой кожи от Уизерспун: какие beauty-секреты есть у звезд

У американской топ-модели Кендалл Дженнер ранее была проблемная кожа. Ей удалось побороть серьезную форму акне. Звезда прибегала к лазерному лечению воспалений, но признавалась, что задолго до первого сеанса состояние кожи улучшилось. Как рассказала модель, ее мать-бизнесвумен Крис Дженнер посоветовала как можно меньше прикасаться руками к лицу. А также тщательно следить за гигиеной всего, что касается кожи.

Дженнер прекратила трогать лицо, регулярно обрабатывала экран смартфона антисептическим средством и сменила обычное полотенце в ванной на одноразовые бумажные салфетки. Через несколько недель воспалений стало гораздо меньше, сообщает Cosmopolitan.

Американская актриса Кейт Хадсон тоже делилась секретами красоты. Она рассказала, как убирает с лица отечность. Хоть голливудская звезда и ведет здоровый образ жизни, но от любимых пасты и коктейля не отказывается. А если к утру после вечеринки лицо отекло и выглядит серым, Хадсон прибегает к своему рецепту спасения.

Актриса набирает в миску холодную воду, добавляет кубики льда и погружает туда лицо на 30 сек. Выныривает и повторяет так еще минимум дважды. Хадсон уверяет, что температурный контраст тонизирует, убирает отеки и делает цвет лица ярким и свежим.

Фото: https://www.instagram.com/kendalljenner/

Ранее американская певица Алиша Киз страдала от акне, поэтому почти не появлялась на публике без макияжа. Она мечтала о безупречной коже. После съемки, на которой фотограф попросила звезду позировать без макияжа, Киз вот уже пять лет не наносит декоративную косметику. С каждой неделей без макияжа кожа становилась чище.

"Мне было неловко, но весьма интересно. После этого опыта я почувствовала освобождение и поняла, что не хочу больше подгонять себя под чьи-то нереалистичные стандарты, рамки и перестала делать макияж даже на красную дорожку", - призналась она в интервью.

Недавно американская артистка Дженнифер Лопес поделилась, что ежедневно наносит солнцезащитное средство еще с подросткового возраста. Этому ее научила мать. Ультрафиолет - одна из причин старения кожи, поэтому стоит позаботиться о защите.

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Американская кинозвезда Риз Уизерспун имеет сияющую гладкую кожу и тонкую талию. Как уверяла актриса, этим обязана правильному питьевому режиму. Именно чистая негазированная вода помогает не переедать, поддерживать уровень влаги в эпидермисе и оставаться активной.

Артистка Настя Каменских поделилась с подписчиками, какие у нее правила питания в канун праздников. Она предостерегла пользователей сети, что нельзя голодать и резко урезать рацион.